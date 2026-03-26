Prossima partita Italia, contro chi gioca e dove in caso di vittoria contro l’Irlanda del Nord

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La semifinale di oggi dell'Italia contro l'Irlanda del Nord è il primo atto dei playoff per qualificarsi ai Mondiali 2026 in Canada, Usa e Messico. La prossima partita è la finale in programma il 31 marzo (con orario da stabilire, alle 18 o alle 20:45) contro il Galles o la Bosnia Erzegovina. La Nazionale potrà giocarla ancora in casa? No, lo farà in trasferta.

Perché l'Italia giocherà l'eventuale finale in trasferta

Perché? È quanto stabilito già novembre scorso in occasione del sorteggio del tabellone che ha determinato i differenti "path" (percorsi) dai quali usciranno le ultime qualificate alla Coppa del Mondo.

Una delle due selezioni sarà ugualmente avversaria anche in caso di (malaugurata) sconfitta in semifinale. Che senso ha disputare questa sorta di match tra deluse? Gli Azzurri, infatti, andranno in campo per un'amichevole prevista da vincoli "contrattuali" con la Fifa: per accordi con le tv e i broadcaster tutte le nazionali, infatti, devono giocare due incontri nella finestra internazionale di marzo.

Dove sarà disputata la finale dei playoff Mondiali

Dove si giocherà l'ultimo, decisivo atto per staccare il pass verso la Coppa del Mondo? Chiarito che l'Italia lo farà in trasferta, le sedi a disposizione sono due a seconda dell'altra finalista. In caso di qualificazione del Galles, con ogni probabilità sarà il Cardiff City Stadium di Cardiff a ospitare il match dopo essere stato teatro anche della semifinale con la Bosnia Erzegovina. C'è un'alternativa: è il Millennium Stadium, sempre a Cardiff. Un impianto noto ai tifosi italiani: nel 2017 la Juventus affrontò (e perse) in finale il Real Madrid. Se a passare in finale fosse la selezione bosniaca allora la qualificazione ai Mondiali 2026 si deciderà nello Stadion Bilino Polje di Zenica oppure, che abitualmente fa da scenario agli incontri della nazionale, oppure nello stadio "Grbavica" di Sarajevo (nel 2020 gli Azzurri vi disputarono un match di Nations League).