Il Manchester City riapre la Premier League: batte l’Arsenal 3-1 e si porta in vetta con i Gunners

A cura di Fabrizio Rinelli

Arsenal-Manchester City è stata un autentico spettacolo che si è conclusa con la vittoria per 1-3 da parte della squadra di Guardiola. I Citizens hanno avuto la meglio nel big match di Premier e si portano in testa alla classifica proprio a pari punti con i Gunners. La squadra di Arteta aveva subito immediatamente il gol da De Bruyne prima di trovare il pareggio con Saka su rigore. Nella ripresa però gli ospiti prima trovano il raddoppio con Grealish e poi il solito Haaland fa il tris con la rete che di fatto chiude la partita e porta il City a 51 punti con i Gunners che però hanno ancora una partita in meno. Ma la Premier League, che ormai sembrava nelle mani dei londinesi, ora si è ufficialmente riaperta.

Il rigore dell’1–1 realizzato da Saka.

Prima De Bruyne e poi Saka per un primo tempo bellissimo

Fin dal primo minuto si era capito che Arsenal-Manchester City non sarebbe stata una partita come tutte le altre. Troppo alta la posta in palio per poter aspettarsi una partita chiusa e contratta. E infatti la gara è stato subito caratterizzati da ritmi altissimi all'Emirates Stadium di Londra. La prima occasione capita subito ai Gunners, nello specifico a Nketiah per l'Arsenal che prova a calciare di prima intenzione ma viene intercettato da Ruben Diaz e poi manda alta la palla. Il City risponde con Haaland prima che la squadra di Guardiola passasse in vantaggio dopo un errore di Tomiyasu.

Sul rilancio di Ederson il difensore giapponese fa un retropassaggio azzardato per Ramsdale, si inserisce De Bruyne che beffa il portiere dei Gunners con un delizioso pallonetto. La squadra di Arteta non ci sta e reagisce con Saka che però manca il tempo per la conclusione vincente. Subito dopo lo stesso Saka supera Ederson con un tiro in area di rigore intercettato sulla linea da Aké ma l'arbitro assegna un calcio di rigore perché lo stesso estremo difensore dei Citizens ha steso il giocatore. Dal dischetto Saka non sbaglia e porta il risultato sull'1-1. Primo tempo finito? Neanche per sogno dato che Rodri proprio allo scadere colpisce una traversa.

Il gol di Grealish che è valso il 2–1 dei Citizens.

Grealish e Haaland chiudono la partita e consegnando a Guardiola 3 punti d'oro

Le squadre rientrano in campo senza alcuna sostituzione effettuata dai due allenatori ma il ritmo resta lo stesso del primo tempo. E infatti passano pochi minuti e l'arbitro concede calcio di rigore per il City per un fallo di Gabriel su Haaland. Il direttore di gara però viene richiamato dal VAR che annulla la decisione dell'arbitro perché c'era posizione di fuorigioco da parte del norvegese all'inizio dell'azione. Tutto da rifare e pubblico dell'Arsenal che esulta dopo questo pericolo scampato. Ma il Manchester City è vivo più che mai e al 72′ trova il gol con Grealish che si trova nel momento giusto al posto giusto sfruttando al meglio un'azione perfetta capitalizzata dalla squadra di Guardiola:

Haaland riceve palla da Bernardo Silva e poi serve Gundogan al centro che a sua volta la fa scorrere per l'accorrente Grealish a sinistra che piazza la palla in rete. È il gol che fa esplodere lo stadio per un incredibile 1-2 che ammutolisce l'Emirates. L'Arsenal non reagisce e così poco dopo i Citizens trovano anche la rete dell'1-3 con Haaland che sfrutta al meglio un corridoio perfetto di De Bruyne e insacca il gol che vale la sicurezza e il rilancio della squadra di Guardiola che riapre la Premier portandosi a pari punti con i Gunners con 51 punti che a marzo però dovranno recuperare una partita.