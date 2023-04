Aguero non conosce Kvaratskhelia e non lo sa pronunciare: “Come si chiama il 77 del Napoli, Karavì?” Sergio Aguero ha commentato in streaming Milan-Napoli di Champions League e ha stupito tutti per il fatto di non conoscere Khvicha Kvaratskhelia. I suoi tentativi di pronunciarne il nome sono diventati virali: “Karabelbalaralalela”.

A cura di Paolo Fiorenza

Oggi Napoli e Milan scendono in campo negli anticipi di campionato rispettivamente contro Verona e Bologna, in quella che assomiglia più che altro ad una lunga vigilia della partita di ritorno dei quarti di Champions League. Quanto pesi la partita di martedì prossimo al Maradona lo dimostrano le probabili scelte dei due tecnici per gli impegni odierni: Pioli potrebbe addirittura cambiarne nove o dieci rispetto alla formazione che mercoledì ha battuto gli azzurri per 1-0, col solo Maignan intoccabile, ed anche Spalletti sicuramente farà riposare qualcuno, alla luce anche di uno Scudetto ormai vinto.

Uno degli indiziati principali ad andare in panchina in Napoli-Verona è Khvicha Kvaratskhelia, come ha detto esplicitamente il tecnico toscano nella conferenza di ieri. Una scelta comprensibile, visto che dai piedi del georgiano – oltre che del recuperato Osimhen – passano le chance di rimonta degli azzurri in Champions. Parliamo del giocatore che ha ricevuto il premio di MVP di febbraio e marzo dalla Lega di Serie A, stella assoluta dell'attuale stagione con i suoi 14 gol e 16 assist nelle 33 partite giocate in tutte le competizioni.

Khvicha Kvaratskhelia è stato il miglior giocatore della Serie A negli ultimi due mesi

Tutta Europa ormai conosce bene dribbling e giocate del 22enne di Tbilisi, finito nel mirino di parecchi top club. Tuttavia c'è qualcuno che a quanto pare non solo non si è accorto dell'esplosione di Kvaratskhelia, ma neanche ne sa pronunciare il nome. Si tratta di Sergio Aguero, attivissimo sui social da quando è stato costretto a lasciare il calcio professionistico a causa del suo problema al cuore. Il Kun è una delle anime della Kings League di Piqué, ma le sue dirette su Twitch svariano anche su altro, come il match giocato a San Siro da Milan e Napoli.

Un video diventato virale mostra Aguero meravigliarsi delle giocate di Kvaratskhelia al Meazza e chiedere lumi ai suoi followers sul conto del georgiano: "Come si chiama il 77 del Napoli? Quanto è la la sua clausola?". Il Kun prova a pronunciarne il nome, ma evidentemente non lo aveva mai fatto prima, visto che se ne esce con parole improponibili: si va da "Karabelbalaralalela" a "Karavì", "Kavratikela" e un altro paio di nomi che assomigliano più che altro a filastrocche. Sembra assurdo, ma davvero sembra che a stento lo conoscesse…