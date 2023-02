Adriano festeggia in dolce compagnia, la moglie la prende bene: “Mandami le carte del divorzio” L’ex bomber interista Adriano ha festeggiato il suo 41simo compleanno su uno yacht con champagne e bella compagnia. Tutti felici, tranne una: sua moglie.

A cura di Paolo Fiorenza

Non si è imperatori per caso e allora Adriano ha deciso di festeggiare alla grande il suo 41simo compleanno: in mezzo al mare su uno yacht, con champagne Dom Perignon e compagnia di livello. E con tanto buon umore, come testimoniato sui propri social.

Adriano Leite Ribeiro ha vinto tre Scudetti con l’Inter

Nella cerchia di ristrette presenze da cui l'ex attaccante di Inter, Fiorentina, Parma e Roma ha voluto farsi circondare, c'era anche una donna dai capelli rossi che non è passata inosservata né poteva farlo, visto che lei stessa – oltre all'ex nazionale brasiliano – ha postato sul proprio profilo Instagram la documentazione fotografica del tempo passato assieme al campione.

La misteriosa rossa sullo yacht con Adriano

Adriano ha compiuto gli anni venerdì, ma le celebrazioni sono cominciate il giorno prima con una bella gita in barca con gli amici nella baia di Guanabara, su cui si affaccia Rio de Janeiro. Nel pomeriggio l'ex bomber ha pubblicato un'immagine nelle sue storie su Instagram in cui lo si vedeva abbracciato in maniera molto intima con l'imprenditrice Raquel Bastos, accompagnando lo scatto con la frase: "Amica, con tutto il rispetto". In altre foto e video si vedevano le bottiglie del pregiatissimo e costoso champagne francese con cui ha bagnato la piacevole compagnia.

L’imprenditrice Raquel Bastos è la nuova fiamma dell’Imperatore

Anche la rossa dal canto suo ha postato foto assieme ad Adriano, rivelando nelle sue storie scherzosamente che il brasiliano le ha già fatto delle avances: "Ragazzi, chiede di uscire con me. Non ci siamo mai baciati, siamo amici". Tutto molto bello, se non fosse che l'ex interista è ancora ufficialmente sposato con la 25enne parrucchiera Micaela Mesquita, con cui la storia era finita male nel dicembre scorso dopo appena 24 giorni di matrimonio, perché Adriano si era dileguato per 48 ore dicendo semplicemente che sarebbe andato a casa di amici a vedere Brasile-Svizzera dei Mondiali. Quando si era rifatto vivo senza una spiegazione valida per il ‘buco nero' di due giorni, la moglie non aveva voluto sentire ragioni e lo aveva piantato, cancellandone anche ogni traccia dai propri social.

Adriano con Mikaela: non c’erano affinità elettive

Adriano era stato messo alla porta, ma non c'era stata ancora nessuna ratifica legale dell'addio, anzi il mese successivo c'era stato un riavvicinamento, seguito tuttavia da un Capodanno vissuto da separati. "Sono ancora sposata – aveva dichiarato Micaela ai media brasiliani – Aspetto di parlare con mio marito per decidere se annullare il matrimonio, cosa faremo della nostra vita".

Il dubbio le è passato nelle ultime ore, dopo aver visto l'Imperatore avvinghiato alla sua nuova fiamma in tenero atteggiamento. "Oh che carini, vi auguro tutta la felicità del mondo. Adriano, mandami le carte del divorzio", ha scritto la moglie in una storia su Instagram, condividendo la foto diventata virale. Il post è stato poi cancellato, ma il messaggio è arrivato sicuramente a destinazione, assieme alle altre parole scritte dalla fumantina Micaela: "Anche se siamo lontani, non dimentico mai la data di oggi. Buon compleanno! Possa tu, idiota, avere tutta la felicità del mondo. Anche se mi hai fatto del male, ti auguro ogni bene". A occhio, una riappacificazione stavolta sembra difficile…