Adani sta tornando, l'annuncio in un video: "Contro i vili, i meschini, le falsità e il servilismo" L'ex calciatore e apprezzato talent TV in una stories pubblicata su Instagram ha annunciato il suo ritorno. In quel video Adani ha messo tanta gente nel suo mirino: "Ululate contro invidia, servilismo, falsità, meschinità".

A cura di Alessio Morra

Lele Adani, ex calciatore ed apprezzato talent televisivo, è sempre molto attivo sui social network e nell'ultimo giorno del 2023 ha postato una stories nella quale ha lanciato un paio di messaggi e ha annunciato il suo ritorno. Criptico l'ex difensore che forse sta per partire con un progetto tutto suo in stile Bobo Tv.

Nelle stories dell'ultimo periodo di Adani compare spesso il lupo, che evidentemente rappresenta un simbolo. E a poche ore dalla fine del 2023, l'ex giocatore di Inter, Fiorentina e Brescia ha postato una stories nella quale lo si vede inquadrato in primo piano e quando parte il video Adani dice: "Oggi ultimo giorno dell'anno, io vi invito a ululare: ululate contro le invidie, le ingiustizie, le cattiverie, le meschinità, le falsità, le prepotenze, le superficialità, contro il servilismo, i vili, i meschini, i subdoli, i pusillamini, invidiosi, cattivi, disonesti, ululati loro che alle porte del 2024: stiamo tornando".

Pochi secondi dopo partono le note di una popolarissima canzone di Michael Jackson e in quel momento Adani si mette una maschera che raffigura un lupo ed ulula, proprio come i lupi, aggiungendo: "Non ci fermiamo più". Successivamente ha invitato i suoi follower a inviargli video di ululati.

Ma la domanda sorge spontanea, quando Adani dice: "Stiamo tornando" a cosa si riferisce? Nessuno ha delle certezze assolute. Facile, però, pensare a un nuovo progetto in stile Bobo Tv, magari anche con gli amici Cassano e Ventola. Circa due mesi fa quel legame che sembrava incrollabile è venuto in meno in quattro e quattro otto ed ha portato alla dissoluzione della Bobo Tv e, a quanto pare, soprattutto di un'amicizia vera e cioè quella tra Vieri e gli altri tre componenti dell'allora quartetto che ora però sembrano pronti a rimettersi in gioco.