Abbiamo previsto chi vincerà Inter-Milan di Supercoppa con ChatGPT: gol decisivo nei minuti finali Il derby in Arabia Saudita tra Inter e Milan assegnerà la Supercoppa Italiana: abbiamo chiesto a ChatGPT di analizzare la partita e ipotizzare chi vincerà il primo trofeo della stagione.

A cura di Ada Cotugno

Sarà il derby d’Arabia a decidere chi vincerà la Supercoppa Italiana. Inter e Milan saranno ancora una volta l’una contro l’altra nella partita che assegnerà il primo trofeo della stagione a Riyad, città che aveva già visto il successo dei nerazzurri nel 2021. Sarà anche il primo derby di Milano in assoluto da allenatore per Sergio Conceição, una variabile per i rossoneri che hanno dalla loro parte il ribaltone contro la Juve nella prima partita delle Final Four.

Rispetto al derby di San Siro di settembre gli uomini sono differenti e così anche i protagonisti. Chi vincerà questa volta? Per scoprirlo abbiamo chiesto aiuto a ChatGPT che ha analizzato il contesto eleggendo l’Inter come favorita, ma immaginando una partita decisa soltanto nei minuti finali.

L’analisi di ChatGPT su Inter-Milan finale di Supercoppa Italiana

Alla nostra domanda, la risposta del chat bot basato sull'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico è cominciata sull’analisi dei momenti delle due squadre. L’AI comincia con l’Inter:

L'Inter di Simone Inzaghi ha mostrato solidità e compattezza nelle ultime stagioni.

La capacità dell'Inter di dominare il centrocampo e sfruttare i movimenti rapidi dei suoi attaccanti la rende una squadra pericolosa sia in fase di costruzione sia in contropiede

Punti di forza: Organizzazione difensiva, velocità nel ripartire, capacità di mantenere alto il ritmo di gioco.

Poi ChatGPT passa all'analisi del Milan:

Il Milan, sotto la guida di Sergio Conceição, sta cercando di combinare intensità e creatività offensiva.

L'assenza di Rafael Leão, qualora confermata, rappresenterebbe un problema per il Milan, riducendo la loro capacità di penetrare la difesa nerazzurra con accelerazioni improvvise e giocate individuali.

Il Milan potrebbe affidarsi alle incursioni di Pulisic o a soluzioni su calcio piazzato per trovare il gol

Punti di forza: Creatività nel gioco offensivo, capacità di sfruttare le fasce, pericolosità sulle palle inattive.

L’andamento della partita secondo l’intelligenza artificiale

Dopo le doverose premesse ChatGPT passa alla previsione della partita vera e propria, dividendola in due tempi e spiegando nel dettaglio come potrebbero andare.

Primo tempo: La partita potrebbe iniziare in modo equilibrato, con entrambe le squadre attente a non concedere occasioni facili. L’Inter potrebbe cercare di prendere il controllo del centrocampo, mentre il Milan punterà a sorprendere con azioni rapide sulle fasce.

Secondo tempo: Con il progredire della partita, è probabile che l’Inter cerchi di aumentare la pressione, sfruttando la maggiore profondità della rosa e il calo fisico degli avversari. Il Milan potrebbe invece giocare di rimessa, puntando su transizioni veloci e la qualità dei singoli.

La conclusione dell’intelligenza artificiale

Dopo aver vivisezionato con attenzione i due tempi ChatGPT dà una sua previsione sull’esito della partita: “L’Inter sembra avere un leggero vantaggio, data la solidità complessiva e la capacità di gestire meglio le partite secche. Un risultato di 2-1 in favore dell’Inter potrebbe essere plausibile, con una rete decisiva nei minuti finali”.

La previsione di ChatGPT su Inter-Milan finale di Supercoppa Italiana

E il chat bot fornisce anche le motivazioni che lo hanno portato a elaborare il risultato in favore dei nerazzurri: “La continuità tattica e la coesione dell’Inter potrebbero fare la differenza in una partita tesa come un derby. Il Milan potrebbe faticare senza un giocatore chiave come Leão, riducendo la loro imprevedibilità offensiva. Le partite secche premiano spesso la squadra più esperta e meglio organizzata, un aspetto che attualmente favorisce l’Inter”. Adesso parola al campo.