A Barcellona impazziscono davanti a Roma-Betis: “Uno scandalo!”. C’entra ancora l’Inter Una particolare situazione arbitrale in occasione di Roma-Betis ha fatto infuriare tutto l’ambiente del Barcellona, ancora avvelenato per le polemiche post-Inter.

A cura di Marco Beltrami

L'Europa League ha regalato un altro incrocio sull'asse Italia-Spagna con Roma-Betis, dopo Inter-Barcellona di Champions. In questa occasione non è andata bene alla rappresentante della Serie A con i giallorossi che sono stati battuti 2-1, al contrario dei nerazzurri vittoriosi. Quanto accaduto però in una particolare situazione all'Olimpico, ha fatto però infuriare letteralmente tutto l'ambiente blaugrana, alimentando ulteriormente le polemiche post-match del Meazza.

Tutto è nato da quanto accaduto poco dopo la mezz'ora. Sugli sviluppi di un corner, c'è stata una situazione concitata: il cross di Paulo Dybala è finito sul braccio di Aitor Ruibal in area con l'arbitro che ha fatto inizialmente proseguire per un'azione chiusasi con un nulla di fatto. Poco dopo ecco il check degli addetti al Var che hanno richiamato l'attenzione del direttore di gara. Quest'ultimo dopo il ricorso all'on-field review ha assegnato il calcio di rigore alla Roma, poi realizzato proprio dall'argentino.

Sui social però si è scatenata la rabbia dei tifosi blaugrana e anche della stampa catalana. Infatti non è sfuggito un particolare importante, ovvero che al Var per il match dell'Olimpico ci fosse Pol van Boekel proprio l'arbitro che ha ricoperto lo stesso ruolo in occasione di Inter-Barcellona. Al contrario della sfida del Meazza, quando il tocco di mano di di Dumfries seppur evidente non è stato punito questa volta invece l'ufficiale di gara olandese ha spinto l'arbitro in campo a rivedere bene l'azione, sottolineando il potenziale rigore.

Su Diario Sport senza troppi fronzoli hanno parlato chiaramente di "scandalo" sottolineando la disparità di trattamento di Pol van Boekel. D'altronde il Barcellona solo dopo la partita contro l'Inter, aveva scoperto della presenza al Var di quell'olandese che in occasione del match di Champions con il Bayern non era intervenuto su un altro potenziale penalty, apparso evidente. Proprio per questo i catalani si sono sentiti perseguitati e sembravano pronti addirittura a presentare un reclamo prima di tornare sui propri passi.

A quanto pare in occasione della sfida di Milano, si è parlato dell'assenza di immagini chiare in sala Var per una situazione molto simile a quella di Juventus-Salernitana. Basterà questo a scagionare l'arbitro olandese, e ad alleggerire la tensione sull'asse Barcellona-Milano? Difficile dirlo, con il match di ritorno che si preannuncia infuocato.