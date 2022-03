A 68 anni è in prova con un club: può battere il record di longevità di Miura, nel video è una molla Papa Poloo è un ghanese di 68 anni, ma dal video in cui si esibisce col pallone non si direbbe: il calcio mondiale potrebbe avere un nuovo primatista di longevità.

A cura di Paolo Fiorenza

Lo scorso febbraio il giapponese Kazu Miura ha compiuto 55 anni, ma di appendere le scarpette al chiodo l'ex attaccante del Genoa non ha la minima intenzione. In questa stagione è sceso in quarta divisione, lasciando lo Yokohama FC per il Suzuka Point Getters, ma si tratta comunque di calcio professionistico. Un record di longevità impressionante, che tuttavia potrebbe essere spazzato via a breve dallo strabiliante Papa Poloo, un 68enne che è in prova con il Kwahu Fodoa, squadra di terza divisione del Ghana.

L'anziano – che dal video che circola appare tutt'altro che anziano, ma anzi una molla – è decisamente in gamba col pallone e spera che gli venga offerto un contratto professionistico. Qualora ci riuscisse, diventerebbe il calciatore più vecchio al mondo. Intervistato dalla radio ghanese Angel FM, Papa Poloo ha raccontato il suo passato di parecchi decenni fa: "Ho giocato per l'Okwawu United in Ghana, poi in un club in Costa d'Avorio. Non sono riuscito a trovare nessun club dove giocare dopo aver lasciato la Costa d'Avorio a causa della guerra".

"Quando ero a scuola, i nostri insegnanti ci dicevano che il calcio può aiutarci a viaggiare all'estero – ha riavvolto il nastro dei ricordi – Quindi volevo giocare a calcio e viaggiare all'estero. Stavo facendo progressi e se non fosse stato per la guerra sarei arrivato lontano". E del resto il suo nome, Papa Poloo, è ispirato ad un grande campione del calcio ghanese del passato. "I miei amici dicevano che giocavo come Mohammed Poloo (quasi suo coetaneo, soprannominato il ‘mago del dribbling' negli anni '70, ndr) quindi ho aggiunto Poloo al mio nome", ha spiegato il guizzante 68enne.

Mentre si allena con il Kwahu Fodoa, Papa Poloo lavora anche ad una pompa di benzina di una stazione di servizio a Kumasi, la seconda città del Ghana per popolazione. Ma il suo sogno è di tirare calci ad un pallone come faceva da giovane: le qualità ci sono…