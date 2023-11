Un pallavolista esce allo scoperto con Paola Egonu: “Chiamatelo amore o in qualsiasi modo” Un post social di Leonardo Puliti sembra l’annuncio di qualcosa di più di un’amicizia con Paola Egonu. Il 32enne schiacciatore cita una canzone il cui testo lascia pochi dubbi.

A cura di Paolo Fiorenza

Mai nella storia della pallavolo italiana di club si erano visti così tanti spettatori in un palazzetto dello sport: i 12562 presenti domenica sugli spalti del Forum di Assago per assistere a Milano-Conegliano, partita di cartello del campionato di A/1 femminile, rappresentano un record in Italia. Merito soprattutto del richiamo di Paola Egonu, 24enne campionessa del volley azzurro che dopo una stagione in Turchia è tornata a giocare nel nostro Paese in una grande piazza come Milano.

La pallavolista veneta ritrovava da avversaria la squadra con cui in tre anni – dal 2019 al 2022 – ha vinto tutto, ovvero due Scudetti, la Champions League e il Mondiale per club. Il match del Forum non è andato come sperava, visto che ha vinto Conegliano 3-1, replicando il successo su Milano in Supercoppa di una settimana fa. Paola nell'ultimo periodo ha sofferto per problemi al ginocchio che ne hanno condizionato il rendimento, ma fuori dal campo le cose sembrano andare decisamente bene.

Paola Egonu è uno dei volti più riconosciuti dello sport italiano all’estero

Qualche giorno fa sul profilo Instagram di un collega della campionessa veneta è spuntato un post che li ritrae assieme, con una frase a corredo che sembra alludere a qualcosa di più di un'amicizia. Qualcosa che comincia con la stessa lettera, ma fa fuoco, tanto fuoco, in vista dell'inverno. "Chiamatelo amore o in qualsiasi modo, ma ovunque vada io tengo la sua foto nel portafoglio", ha scritto Leonardo Puliti citando i versi di una canzone dei Gym Class Heroes – ‘Cupid's Chokehold' – e aggiungendoci gli emoji di due cuori, mentre la mano di lei gli accarezza il cuore.

Assomiglia a un sentimento che avvolge e tiene caldi, forse Paola ha trovato quello che cercava nel suo volare altissima sopra la rete per schiacciare infiniti palloni. Le sue traversie in maglia azzurra, ultimo il trattamento ricevuto dall'ex Ct Mazzanti durante gli Europei conclusisi con la deludente sconfitta in semifinale, hanno ancora una volta lasciato ferite nella sua anima.

Non c'è certezza che sia Leonardo – 32enne schiacciatore umbro che milita nel Volley Garlasco in Serie A3 – la persona che salverà Paola da ogni malinconia, ma i volti felici dei due sportivi sembrano la copertina di qualcosa che profuma di buono. Dopo i versi postati da Leonardo, la canzone del resto prosegue così: "Date un'occhiata alla mia ragazza, lei è l'unica che ho". Ci assomiglia davvero tanto…