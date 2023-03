Paola Egonu torna a giocare in Italia: accordo con il Vero Volley dopo l’esperienza in Turchia Paola Egonu torna a giocare in Italia dopo un anno in Turchia tra le fila del Vakifbank. Accordo trovato con il Vero Volley Milano al termine di un lungo corteggiamento.

A cura di Fabrizio Rinelli

Milano e il Vero Volley nel futuro di Paola Egonu. La pallavolista azzurra tornerà a giocare in Italia dopo l'esperienza in Turchia con Vakifbank. Quest'ultimi non hanno infatti esercitato la clausola per il rinnovo unilaterale del suo contratto in scadenza il 31 marzo. Ad influire sulla scelta, probabilmente, anche la volontà della banca del Governo – sponsor principale – di non dare il via a un altro contratto così oneroso in un momento storico così delicato per la Turchia dopo il terribile terremoto di qualche settimana fa. Ecco perché la Egonu ha trovato l'accordo con il Vero Volley Milano che da tempo corteggiava la campionessa azzurra.

Nel team lombardo la Egonu troverebbe anche alcune compagne di Nazionale come Alessia Orro e Mtriam Sylla, protagoniste della squadra di Mazzanti. Anche i turchi del THY avevano provato a convincere la Egonu provando a far leva sull'allenatore, il CT del Brasile Zé Roberto, che aveva provato ad avanzare alla Egonu una proposta importante. Ma l'atleta 24enne di Cittadella ha deciso di fare ritorno in Italia a un anno di distanza dall'addio a Conegliano impreziositi da vittorie e record di successi consecutivi pari a 76 match di fila.

Paola Egonu in azione con la maglia dell’Italia.

Co-conduttrice del Festival di Sanremo per una serata al fianco di Amadeus, la Egonu ha deciso ora di tornare nuovamente sui suoi passi accettando l'offerta della squadra milanese per un’operazione da circa 1 milione di euro a stagione (800 mila più premi e bonus). Una cifra importante messa sul piatto dal Vero Volley che ha inseguito con forza la Egonu anche grazie alla caparbietà di Alessandra Marzari, la numero 1 del Consorzio che lei stessa ha inventato nel 2008 e che conta oggi 1500 ragazzi e ragazzi oltre ai 2000 bambini del progetto scuole – come racconta la Gazzetta dello Sport -.

La Egonu aveva già rifiutato un'offerta del Vero Volley nella passata stagione. Proposta che il team ha rinnovato tramite l'agente della Egonu, Marco Raguzzoni, ricevendo il sì definitivo della giocatrice. La Egonu inizia dunque questa sua nuova avventura anche se l'ufficialità potrebbe arrivare più avanti. La Egonu infatti, quasi come se fosse uno scherzo del destino, sarà protagonista dei quarti di Champions League con Vakifbank proprio contro il Vero Volley. Solo dopo il doppio confronto potrà poi iniziare davvero la sua avventura in Italia che l'aspetta a braccia aperte anche per via di due grossi imminenti della Nazionale in estate: Europei e qualificazioni olimpiche.