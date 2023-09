Italvolley eliminata, dura critica a Mazzanti sul caso Egonu: “Vederla in panchina fa male al cuore” L’Italia è stata battuta dalla Turchia e non prenderà parte alla finale degli Europei di volley femminile: critica durissime a Mazzanti per la gestione di Paola Egonu, la migliore nella semifinale.

A cura di Vito Lamorte

L'Italia è stata eliminata dalla Turchia nelle semifinali degli Europei di volley e oggi si giocherà la medaglia di bronzo contro l'Olanda. Le campionesse in carica non difenderanno il titolo e si dovranno accontentare di lottare per il terzo gradino del podio.

Contro la nazionale turca, allenata da Daniele Santarelli, le Azzurre hanno perso 3-2 dopo un ottimo primo set, forse il più brillante di tutta la competizione, ma piano piano Sylla e compagne non sono riuscite ad affrontare tutte le difficoltà che il match ha proposto.

La delusione dopo l'ultimo punto delle turche era evidente ma oggi c'è un'altra partita e un altro obiettivo da raggiungere. Nel frattempo, però, è partito il dibattito sull'utilizzo di Paola Egonu da parte del CT Davide Mazzanti.

Nel corso del torneo il coach le ha preferito spesso Ekaterina Antropova ma c'è sempre stato un qualche dubbio e qualche interrogativo sul modo in cui Egonu è stata utilizzata: nel momento in cui la fortissima schiacciatrice azzurra ha preso in mano la squadra nelle difficoltà è stato ancora più evidente.

Contro la Turchia è stata lei a decidere il primo parziale con una serie letale al servizio e nel secondo set ha sostituito definitivamente Antropova quando le cose si erano fatte complicate (3-9). L’impatto sulla partita è stato devastante, da giocatrice di un altro livello (quale è Paola Egonu).

Per questo motivo in tanti da ieri, si sono aggiunti ai dubbiosi sulla modalità in cui è stata stato possibile vedere così per tutto il torneo una giocatrice così.

A rincarare la dose ci ha pensato proprio il CT della Turchia, Daniele Santarelli, che a Conegliano ha allenato Paola Egonu e ai microfoni di Sky dopo la semifinale si è espresso così: "Hanno pescato dalla panchina l'opposto più forte del mondo che ha risolto diverse situazioni in certi momenti. Io conosco Paola, può vincere le partite da sola e vederla in panchina fa male al cuore. Credo che abbia fatto un'ottima partita, quasi infermabile a tratti: per fortuna ha sbagliato due palloni alla fine altrimenti avrebbe fatto una prestazione memorabile. Ha risolto le situazioni nel primo set, perché quando eravamo punto a punto tra battuta e attacco ha spezzato il match. La conosciamo tutti, io ho un ottimo legame con lei ma l'ha fatto tante volte lei con me".

Una critica neanche troppo velata a Davide Mazzanti. Quel che traspare è che non si tratti solo di una scelta tecnica ma che si stia tacendo qualcosa sullo stato dei rapporti tra la fuoriclasse della pallavolo mondiale, un’italiana, e la federazione.