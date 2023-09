Per l’Italia sfuma il sogno degli Europei di volley femminile: la Turchia è la prima finalista Gli Europei di volley dell’Italia femminile terminano alla semifinale: le azzurre perdono contro la Turchia che diventa la prima finalista della competizione.

A cura di Ada Cotugno

Dopo uno splendido cammino l'Italia si ferma a un passo dalla finale degli Europei di volley femminile. Contro la Turchia non c'è stato scampo per le azzurre: dopo un ottimo primo set, forse il più brillante di tutta la competizione, Sylla e compagne non sono riuscite ad attraversare indenni tutte le difficoltà.

Il colpo di grazia è arrivato al quinto set, dopo una gara equilibrata in cui poteva succedere davvero di tutto. Dopo aver dominato nel primo atto (chiuso con il risultato schiacciante di 25-18) le azzurre hanno mollato la presa e lasciato campo alla Turchia che nel secondo set è riuscita a prendersi la vittoria.

Il KO dell'Italia è già una notizia, dato che fin qui le ragazze di coach Davide Mazzanti non avevano mai perso. Il cammino immacolato della nazionale si è complicato improvvisamente: non è bastata una monumentale Egonu nel terzo set, vinto ancora con uno schiacciante 25-15, per cancellare dubbi e timori instillati dalle turche.

Le avversarie hanno sfruttato bene ogni occasione per mantenere accesa la speranza, nonostante le evidenti difficoltà nate dalle accelerazioni delle azzurre. L'ago della bilancia è stato il quarto set, sciupato incredibilmente dall'Italvolley che ha avuto tra le mani l'occasione per accarezzare il sogno della finale.

Dopo un buon avvio è arrivata una frenata che ha restituito fiducia alla Turchia e soprattutto una straordinaria Melissa Vargas che ha messo in crisi il muro avversario: a quel punto non c'è stato scampo e il tie-break ha definitivamente tagliato le gambe alle azzurre che hanno provato fino all'ultimo secondo a centrare quella che sarebbe diventata una grande impresa.

Alla fine il sipario sugli Europei è calato con il risultato di 6-15. La Turchia con cuore e coraggio diventa la prima finalista di questa competizione e l'unica squadra in grado di poter far male all'Italia, fin qui apparsa come una macchina invincibile. E adesso alle azzurre non resterà che giocare per la medaglia di bronzo contro la perdente di Olanda-Serbia.

Il tabellino di Turchia-Italia 3-2

Turchia: Karakurt 18, Zehra 11, Vargas 25, Baladin 7, Erdem 9, Ozbay, Iorge (L). Aykac, Sahin 1, Kalac, Aydin. N.e. Akoz, Akman, Cebecioglu. All. Santarelli.

Italia: Pietrini 16, Danesi 10, Antropova 4, Sylla 10, Lubian 11, Orro 1, Fersino (L). Egonu 25, Squarcini, Degradi, Bosio, Parrocchiale. N.e. Nwakalor, Omoruyi. All. Mazzanti.