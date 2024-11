video suggerito

Tyson vs Paul, quando ci sarà l'incontro oggi: orario e dove vederlo in diretta TV e streaming su Netflix Dalle 4:00 del mattino di sabato 16 novembre va in scena Paul vs Tyson, l'incontro-evento che si svolge all'all'AT&T Stadium di Arlington, in Texas. Il tutto in diretta esclusiva, via streaming sulla piattaforma di Netflix che inizierà la trasmissione dalle 2:00 mostrando integralmente l'intera riunione di pugilato.

A cura di Alessio Pediglieri

E finalmente è arrivato il giorno più atteso, quello della super sfida tra Mike Tyson e Jake Paul che infiammerà il ring dell'AT&T Stadium di Arlington, in Texas, Stati Uniti. L'appuntamento è fissato per le ore 4:00 del mattino italiano del 16 novembre, con una diretta esclusiva su Netflix che inizierà alle 2:00 e mostrerà in diretta l'intero evento.

Paul vs Tyson è già considerato da tutti l'incontro-evento dell'anno che ha già cambiato le regole della boxe (8 round da 2 minuti ciscuno) e che è nato per restare negli annali per sempre. Di fronte, una leggenda autentica, oggi 58enne, tra i più famosi della storia della boxe, Mike "Iron" Tyson contro un pugile-youtuber 27enne, emergente, che sta dimostrando di dire la propria sul ring. Tyson è insieme ad Alì il più noto boxeur della storia e il suo ritorno ad un incontro ufficiale ha già fatto particolarmente discutere per l'integrità fisica di un uomo quasi 60enne. Eppure l'ex campione del massimi ha mostrato il percorso effettuato attraverso filmati e video che lo ritraggono in perfetta forma. Paul è un personaggio emergente nel mondo della boxe moderna, famoso soprattutto tra i più giovani dopo la sua attività da content creator per poi votarsi al pugilato, dove vanta al momento un 10-1 in suo favore.

Il match tra Mike Tyson e Jake Paul si sarebbe dovuto disputare già lo scorso luglio, ma alla fine tutto è stato rimandato e ha rischiato di saltare definitivamente. Poi l'enorme macchina organizzativa, unita alla ferrea volontà di entrambi i pugili nell'0norare l'impegno, si è rimessa in moto e si è riusciti a riprogrammarlo entro fine 2024, quattro mesi di ritardo rispetto alla prima data prevista, in un main event il cui programma è straordinariamente ricco di incontri e protagonisti con inizio alle 23:30 italiane.

Mike Tyson vs Jake Paul, quando ci sarà l’incontro: data e orario italiano

L'incontro-evento che si terrà negli Stati Uniti, in Texas all'AT&T Stadium di Arlington sarà visibile anche per tutti gli appassionati in Italia. In un orario molto particolare che obbligherà tutti alla classica levataccia all'alba. Il match inizierà non prima delle 4:00 del mattino di sabato 16 novembre e sarà inserito in un contest complessivo la cui diretta incomincerà già dalle 2:00. Nella main card, che inizierà con l'inizio della trasmissione in diretta su Netflix alle 2 del mattino ora italiana, si potrà assistere a tutti gli incontri che precedono Paul vs Tyson: Neeraj Goyat vs Whindersson Nunes, poi a seguire Mario Barrios vs. Abel Ramos (titolo mondiale WBC dei pesi welter) e infine Katie Taylor vs. Amanda Serrano (titolo mondiale indiscusso dei pesi superleggeri).

Dove vedere Tyson vs Paul in TV e streaming: diretta su Netflix

La sfida tra Tyson e Paul sarà una esclusiva della piattaforma in streaming Netflix che si è aggiudicata i diritti dell'evento. Per poterla vedere in diretta e in modo integrale non ci saranno particolari costi aggiuntivi se non quello di sottoscrivere un normale abbonamento. Il match Paul vs Tyson lo si troverà inserito nell'elenco dei programmi a disposizione di tutti gli utenti regolarmente abbonati. Dunque, Paul vs. Tyson sarà disponibile in streaming live in tutto il mondo su tutti i piani Netflix, e la trasmissione sarà commentata in diretta in inglese, spagnolo, portoghese brasiliano, francese e tedesco.

Chi vincerà tra Tyson e Paul: in palio oltre 40 milioni

Mike Tyson ha sempre sostenuto che non salirà di nuovo sul ring per soldi. Non ne ha bisogno, grazie ai suoi enormi affari attraverso la vendita dei prodotti di cannabis che portano il suo marchio e che fatturano milioni. Ma tra le righe delle indiscrezioni si vocifera che per lui ci sarà comunque un rientro economico non da poco: circa 20 milioni. Più dettagli invece attorno a quanto guadagnerà Paul al di là dell'esito del match: per il boxeur-youtuber si calcola una cifra attorno ai 40 milioni di euro.