Perché Mike Tyson ha tirato uno schiaffo a Jake Paul: nessuno ha visto cos'è successo, spunta il video È scoppiato il caos durante la pesatura alla vigilia del combattimento tra Mike Tyson e Jake Paul. L'ex campione dei pesi massimi ha mollato un violento schiaffo allo youtuber, che ha risposto con minacce pesantissime: "Adesso è una questione personale, deve morire". Spunta un video che mostra cosa era successo prima e perché Tyson ha reagito con quella ferocia.

A cura di Paolo Fiorenza

È scoppiato il caos durante la pesatura alla vigilia del combattimento tra Mike Tyson e Jake Paul: il 58enne ex campione del mondo dei pesi massimi ha tirato uno schiaffo violento al 27enne youtuber, che sul momento non ha reagito, ma poi è stato rabbioso ai microfoni: "Ora la questione è personale, deve morire!". Il faccia a faccia era puramente cerimoniale nel percorso verso il gong del match che si disputerà tra qualche ora, nella notte tra venerdì e sabato sul ring di Arlington in Texas: i due infatti erano già saliti sulla bilancia in precedenza nel corso della giornata, facendo segnare un vantaggio in termini di peso per Tyson nei confronti di Paul, che peraltro rispetto al suo ultimo incontro ha messo su ben 12 kg, raggiungendo il suo massimo da quando combatte.

Scoppia il caos alla pesatura: Mike Tyson tira uno schiaffo a Jake Paul

Chiunque si aspettasse che la pesatura sarebbe stata un evento monotono si è dovuto ricredere quando i due pugili si sono ritrovati di fronte, occhi negli occhi. È stato un attimo: Tyson è subito partito con un ceffone ben assestato, mentre la sua espressione esprimeva furia selvaggia. A quel punto ci si aspettava che Paul rispondesse a sua volta con le mani e scattasse la rissa, ma Jake è rimasto quasi impassibile, facendo cenno di non aver minimamente accusato il colpo, mentre il personale della sicurezza presente sul palco si precipitava a trascinare via Tyson, che appariva decisamente alterato. Quando il presentatore gli ha chiesto un commento sul suo gesto, Mike ha solo ringhiato "la discussione è finita", prima di essere accompagnato fuori dal suo team.

Paul minaccia Tyson di vendicarsi in maniera definitiva: "Adesso deve morire"

Ben più disposto a commentare – e soprattutto minacciare il suo avversario – è stato Paul, furioso per lo schiaffo ricevuto a freddo. Jake ha giurato di vendicarsi sul ring, nella maniera più spietata: "Non l'ho nemmeno sentito. È arrabbiato, è un piccolo elfo arrabbiato. Mike Tyson pensava che fosse un bello schiaffo, ma domani lo metto KO". Poi ha urlato nel microfono, dopo aver detto che la questione era diventata "personale" col campione di Brooklyn: "Adesso deve morire! Questo è il Mike Tyson che volevo dall'inizio alla fine, quindi fatelo arrabbiare e facciamo uscire quel figlio di p*****a , perché lui sta per andare a nanna".

Perché Tyson ha schiaffeggiato Paul: cosa aveva fatto Jake di soppiatto

Lo schiaffo di Tyson peraltro sembra non essere venuto del tutto dal nulla: un ulteriore filmato mostra che Paul, nell'arrivare sotto di lui, gli pesta un piede. Iron Mike ha confermato poi che questo è stato il motivo della sua reazione feroce: "Io ero in calzini e lui aveva le scarpe. Mi ha pestato l'alluce perché è un f*****o s*****o. Volevo pensare che fosse successo per sbaglio. Ma ora penso che potrebbe essere successo apposta. Ho sofferto molto, ho dovuto ricambiare".

L'ipotesi che Paul lo abbia fatto apposta è avvalorata da vecchie dichiarazioni di Tyson, in cui diceva proprio di soffrire che qualcuno gli pestasse i piedi, a proposito dell'idea di diventare un lottatore di MMA: "Non so cosa farei nell'UFC, perché ho guardato l'UFC un paio di volte e ho visto questi ragazzi calpestare i piedi della gente – aveva detto nel 2019 – Ho i piedi peggiori del mondo. E se qualcuno mi pestasse i piedi, sarei completamente a terra. Mi arrenderei e basta, sarebbe una decisione ovvia".