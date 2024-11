video suggerito

Abbiamo previsto chi vincerà tra Mike Tyson e Jake Paul con ChatGPT: il risultato secondo l'IA Nella notte italiana tra venerdì e sabato andrà in scena finalmente il combattimento di boxe tra Mike Tyson e Jake Paul: abbiamo chiesto a ChatGPT chi vincerà, dando all'Intelligenza Artificiale tutte le informazioni sulle regole speciali del match.

A cura di Paolo Fiorenza

Ancora poche ore e arriveranno tutte le risposte che gli appassionati aspettano da mesi non solo su chi vincerà l'attesissimo match di boxe tra Mike Tyson e Jake Paul, ma più in generale su cosa succederà sul ring di Arlington in Texas nella notte italiana tra venerdì e sabato. Sarà un combattimento vero o una sceneggiata – come sostiene qualcuno – con vittoria apparecchiata per Paul, di cui non si può né vuole stroncare la carriera? I due se le daranno di santa ragione o no? Nel caso sia battaglia vera, rivedremo il Tyson selvaggio più puro o un bolso simulacro di quel che fu? Quanto durerà la benzina per il vecchio campione? Tutte domande che devono necessariamente tenere conto della grande differenza di età tra i due, ma anche delle regole speciali che sono state fissate per il match, dal numero e dalla durata dei round (saranno 8 round da 2 minuti) ai guantoni più imbottiti (da 14 once invece di 10). Tutti parametri che abbiamo fornito a ChatGPT, il chat bot basato su intelligenza artificiale e apprendimento automatico, per chiedere chi vincerà tra Tyson e Paul: il verdetto dell'IA premia il 58enne picchiatore di Brooklyn, ma con la precisazione che "in un contesto di sport come il pugilato nulla è mai certo fino all'ultimo round".

Alla nostra domanda sull'esito dell'incontro, ChatGPT esordisce mettendo le mani avanti: "Non posso prevedere con certezza l'esito di un incontro di pugilato, poiché dipende da numerosi fattori come la preparazione fisica, la strategia, l'esperienza e anche un po' di imprevedibilità durante il combattimento stesso. Tuttavia, posso analizzare i punti salienti dei due pugili e come potrebbero influenzare l'incontro".

L'analisi di ChatGPT sul combattimento tra Mike Tyson e Jake Paul

Premesso questo, il modello di Intelligenza Artificiale passa a sviscerare minuziosamente i due pugili che incroceranno i pugni all'AT&T Stadium (con pacchetti a bordo ring dal costo allucinante), nella casa abituale dei Dallas Cowboys della NFL.

L'IA parte con Mike Tyson:

Esperienza: Tyson è un ex campione mondiale dei pesi massimi ed è noto per la sua potenza devastante, la velocità e il suo stile aggressivo. Nonostante l'età, ha ancora una notevole forza e resistenza, anche se il suo corpo non è più quello di un giovane pugile. La sua esperienza in combattimenti di alto livello, anche contro avversari più giovani e fisicamente migliori, gli ha dato una conoscenza unica del ring.

Età e Condizione Fisica: Tyson è nato nel 1966 e ha 58 anni. Sebbene si sia allenato duramente per alcune esibizioni recenti, la sua età potrebbe essere un fattore decisivo, specialmente in un incontro di 8 round, sebbene i suoi colpi siano ancora temuti da molti.

ChatGPT passa poi alla vivisezione di Jake Paul:

Preparazione e Atletismo: Jake Paul, pur essendo relativamente nuovo nel mondo del pugilato, ha dimostrato un buon livello di preparazione atletica e impegno negli allenamenti. Ha combattuto contro avversari meno esperti, ma ha vinto la maggior parte dei suoi incontri (alcuni dei quali sono stati anche controversi). Ha una buona tecnica, soprattutto considerando che è nel pugilato da poco tempo, ma non ha l'esperienza a livello mondiale di Tyson.

Stile di Combattimento: Jake ha mostrato di avere una buona resistenza e un buon gioco di gambe, oltre a una buona forza fisica. Tuttavia, la sua mancanza di esperienza contro pugili di calibro mondiale come Tyson potrebbe risultare un limite in un incontro ad alto livello.

L'analisi dell'incontro fatta di seguito dall'Intelligenza Artificiale tiene conto di tutto quanto detto in precedenza e si focalizza sui punti forti dei due:

Forza di Mike Tyson: La potenza di Tyson potrebbe essere decisiva, soprattutto se riesce a imporre il suo ritmo e a chiudere l'incontro con un colpo potente. Jake Paul potrebbe avere difficoltà a difendersi contro la sua aggressività e esperienza.

Resistenza e Velocità di Jake Paul: Jake Paul, più giovane, potrebbe avere un vantaggio in termini di resistenza e mobilità. Tuttavia, se non riesce a gestire il ritmo e la potenza di Tyson, potrebbe subire danni seri nel corso dei round.

L'analisi di Tyson vs Paul fatta da ChatGPT

La conclusione dell'Intelligenza Artificiale: "In linea teorica Tyson è il favorito"

Alla fine, chiamato a fare una scelta, la conclusione di ChatGPT è a favore di Tyson, con buona pace dei 31 anni di differenza col ben più giovane Paul:

"In un incontro con 8 round da 2 minuti e guantoni da 14 once – sentenzia l'IA – la maggior esperienza di Tyson, il suo stile di combattimento aggressivo e la sua potenza potrebbero essere determinanti. Jake Paul ha sicuramente le sue chance, soprattutto se riesce a sfruttare la sua freschezza fisica e a gestire bene i primi round, ma il vantaggio va a Tyson in termini di esperienza e potenza di colpo. Quindi, in linea teorica, Mike Tyson è probabilmente il favorito per vincere l'incontro, anche se in un contesto di sport come il pugilato nulla è mai certo fino all'ultimo round!".

Appuntamento a venerdì notte su Netflix – che si aspetta un'audience mondiale mostruosa – per sapere se ChatGPT ci avrà preso con Tyson oppure se ci avranno visto più lungo i bookmakers, che non possono permettersi di sbagliare e danno invece largamente favorito il 27enne ex youtuber.