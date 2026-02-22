Tragedia in NFL, Rondale Moore dei Minnesota Vikings trovato morto nel suo appartamento: aveva 25 anni

Lutto nel mondo della NFL, è morto a 25 anni Rondale Moore: il giocatore dei Minnesota Vikings è stato trovato sabato notte dalla polizia di New Albany, in Indiana. Sono in corso le indagini per stabilire le cause.

Il mondo della National Football League è sotto shock per la morte di Rondale Moore, scomparso a soli 25 anni. Il giocatore è stato trovato morto sabato nella sua abitazione di New Albany, in Indiana. La polizia locale ritiene probabile l’ipotesi di un gesto volontario; l’autopsia è prevista nelle prossime ore per chiarire definitivamente le cause del decesso.

"La NFL è profondamente addolorata per la tragica scomparsa di Rondale Moore. I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia, agli amici e ai compagni di squadra di Rondale in questo momento difficile", ha dichiarato la lega in un comunicato ufficiale.

Scelto al secondo giro del Draft 2021 dopo l’esperienza a Purdue, Moore aveva iniziato la sua carriera tra i professionisti con gli Arizona Cardinals, dove in tre stagioni ha totalizzato 135 ricezioni per 1.201 yard e tre touchdown. Nel marzo 2024 era stato ceduto agli Atlanta Falcons, ma un grave infortunio al ginocchio durante il training camp lo aveva costretto a saltare l’intera stagione.

Nel 2025 aveva firmato un annuale con i Minnesota Vikings, ma un nuovo problema al ginocchio in pre-season lo avrebbe tenuto ancora lontano dal campo. "Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Rondale Moore", hanno scritto i Vikings. "Mentre stiamo cercando di comprendere la situazione, abbiamo parlato con la famiglia di Rondale per porgerle le nostre condoglianze e il pieno supporto dei Minnesota Vikings. Siamo rimasti in contatto anche con i nostri giocatori, allenatori e staff e metteremo a disposizione di chiunque ne abbia bisogno risorse di supporto psicologico e emotivo. I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia e agli amici di Rondale in questo momento devastante".

Il capo allenatore Kevin O'Connell si è detto "devastato" dalla notizia. "Sebbene Rondale fosse un membro dei Vikings da poco tempo, era una persona che abbiamo imparato a conoscere bene e a cui teniamo profondamente", ha dichiarato O'Connell: "Era un giovane umile, pacato e rispettoso, orgoglioso delle sue radici nell'Indiana. Come giocatore, era disciplinato, dedito e resiliente nonostante le avversità incontrate più volte, con gli infortuni che lo hanno messo fuori gioco nel corso della sua carriera. Siamo tutti addolorati dal fatto che non continuerà a vivere il suo sogno nella NFL e che non avremo la possibilità di vederlo fiorire".

Tra i tanti messaggi di cordoglio anche quello dell’ex compagno ai Cardinals J. J. Watt: "Non riesco nemmeno a immaginare o elaborare tutto questo. Non c'è modo. Troppo presto. Troppo speciale. C'è ancora così tanto da dare. Riposa in pace Rondale."