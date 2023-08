Tamberi oggi ai Mondiali di Atletica: a che ora gareggia e dove vederlo in diretta TV e streaming Gianmarco Tamberi gareggia questa sera, a partire dalle ore 19:58, nella finale per il salto in alto ai Mondiali di Atletica di Budapest. Assieme a lui c’è anche l’altro italiano, Fassinotti. Tutte le info su dovere vedere in diretta tv, in chiaro e in streaming la gara che vale la medaglia d’oro.

Gianmarco Tamberi salta oggi nella finale ai Mondiali di Budapest.

Gianmarco Tamberi gareggerà oggi, 22 agosto, per la finale di salto in alto ai Mondiali di Atletica 2023 a Budapest. L'appuntamento è a partire dalle ore 19:58, quando andrà in pedana assieme all'altro italiano che ha guadagnato il pass per la gara clou: si tratta di Marco Fassinotti che, rispetto al campione olimpico, ha superato la quota di 2.28 metri con meno ansie stabilendo anche il suo primato stagionale.

Discorso differente per ‘Gimbo' che ha addirittura rischiato di restare fuori dall'ultimo atto per la conquista di una medaglia dopo la qualificazione brivido nel salto in alto, per aver superato la misura di 2.28 metri solo al terzo tentativo. È stato lui stesso ad ammettere le difficoltà incontrate: "So di stare benissimo fisicamente ma ho fatto veramente fatica a entrare in finale. Speravo di sprecare meno energie, le qualificazioni mi fanno soffrire". Tamberi Proverà a dare tutto consapevole che tra sé e l'oro c'è un avversario molto forte come Mutaz Essa Barshim (lo stesso con il quale ai Giochi di Tokyo divise ex-aequo il gradino più alto del podio).

A che ora gareggia Tamberi oggi ai Mondiali di Atletica

Sono 13 gli atleti qualificati per la finale di salto in alto. È una novità rispetto ai 12 abituali e scaturisce dalla decisione da parte dei giudici di gara di dare accesso alla gara clou a tutti coloro che sono riusciti a superare l'asticella fissata a 2.28 metri da terra. Tamberi e Fassinotti saranno di scena a partire dalle ore 19:58 ed effettueranno i loro salti tenendo conto di un ordine di partenza così stabilito: toccherà prima al torinese (4°) e poi a ‘Gimbo' (10°). Di seguito l'ordine dei salti di tutti i finalisti:

1. Ryoichi Akamatsu, Giappone

2. Mutaz Essa Barshim, Qatar

3. Shelby McEwen, Stati Uniti

4. Marco Fassinotti, Italia

5. Brandon Starc, Australia

6. Tobias Potye, Germania

7. Oleh Doroshchuk, Ucraina

8. JaVaughn Harrison, Stati Uniti

9. Norbert Kobielski, Polonia

10. Gianmarco Tamberi, Italia

11. Sanghyeok Woo, Corea del Nord

12. Andrii Protsenko, Ucraina

13. Luis Enrique Zayas, Cuba.

Dove vedere la gara di Tamberi in diretta TV in chiaro e in streaming

Il Centro nazionale di Atletica Leggera di Budapest ospiterà la finalissima del salto in alto. La gara degli italiani Tamberi e Fassinotti sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro e in streaming dai canali della TV di Stato, rai 2, Rai Sport HD e RaiPlay. Sarà possibile seguire la sfida clou dei Mondiali, ma solo se abbonati, anche su Sky (Sky Sport Arena, numero 204, e Sky Sport Action, neumero 205) e su Eurosport 1 o Eurosport 2. Anche gli abbonati a DAZN e a TimVision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport. Diretta streaming, oltre che sulla piattaforma Rai, anche su Sky Go, Discovery+, Now TV, Dazn ed Eurosport.