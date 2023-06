Stracciato il record mondiale dei 100 metri sui tacchi a spillo: il tempo è spettacolare Lo spagnolo Christian Roberto Lopez Rodriguez ha battuto il record mondiale dei 100 metri sui tacchi a spillo: il tempo fatto segnare è solo 3.24 secondi più lento del record di Usain Bolt con normali scarpette chiodate.

Mentre l'azzurro Samuele Ceccarelli vinceva nello scorso weekend i 100 metri agli Europei a squadre di atletica leggera e nelle stesse ore lo sprinter britannico Zharnel Hughes realizzava a New York il miglior tempo stagionale sempre sui 100 facendo segnare un mostruoso 9.83, altrove si batteva addirittura un record mondiale sulla medesima distanza, ma con una leggerissima differenza: le calzature indossate ai piedi.

Il 34enne spagnolo Christian Roberto Lopez Rodriguez ha letteralmente stracciato il primato mondiale dei 100 metri sui tacchi alti. L'iberico ha corso nel tempo spettacolare di 12.82 secondi, ovvero solo 3.24 secondi più lento del record di Usain Bolt con normali scarpette chiodate. Il precedente primato era detenuto dal tedesco André Ortolf, che nel 2019 aveva segnato un tempo di 14,02 secondi: il miglioramento dunque è stato di oltre un secondo.

Il risultato è stato ufficialmente verificato dal Guinness World Records, che ha pubblicato un video dell'impresa di Rodriguez. Il regolamento è molto preciso su come devono essere le scarpe coi tacchi a spillo utilizzate: i tacchi devono essere alti almeno 7 cm e non più larghi in punta di 1,5 cm, il che significa che non sono consentite scarpe con la zeppa. Si tratta chiaramente di una difficoltà non da poco, figurarsi poi se si vuole correre il più velocemente possibile con queste calzature con tutti i problemi di equilibrio e stabilità connessi.

Rodriguez ci è riuscito in maniera spettacolare, ma parliamo di qualcuno che ha una lunga esperienza in fatto di record particolari stabiliti sui 100 metri. Tra gli altri lo spagnolo vanta i seguenti primati: i 100 più veloci con gli occhi bendati (12,45 secondi); i 100 più veloci con gli zoccoli (12,58 secondi); la corsa all'indietro sui 100 più veloce (13,17 secondi); i 100 più veloci tenendo in equilibrio una chitarra su un dito (14,31 secondi); i 100 più veloci all'indietro su una sola gamba (24,76 secondi); i 10 più veloci in un sacco (25,96 secondi).

Christian peraltro ha stabilito anche una serie di altri record mondiali non legati ai 100 metri, tra cui il tempo più lungo tenendo in equilibrio una bicicletta sul mento (9 minuti e 41 secondi), il tempo più lungo tenendo in equilibrio un oggetto sul naso (2 ore e 42 minuti) e il maggior numero di scalini consecutivi saliti facendo volteggiare contemporaneamente tre oggetti (2082). Rodriguez detiene attualmente ben 57 titoli del Guinness World Records.

"La preparazione è stata molto specifica – ha detto lo spagnolo dopo aver battuto il record dei 100 metri sui tacchi a spillo – Trovo molto impegnativo poter correre con i tacchi alti ad alta velocità". Christian peraltro è affetto dal diabete di tipo 1 e ha affermato di aver provato a realizzare questo primato per dimostrare che i malati come lui "possono fare tante o più cose rispetto alle persone senza diabete".