Samuele Ceccarelli è ancora il re dei 100 metri: strepitoso oro ai Giochi Europei Strepitosa prova di Ceccarelli che si impone nei 100 metri, con autorità. Anche grazie al suo successo, l’Italia domina il medagliere della prima giornata dei Giochi Europei.

A cura di Alessio Pediglieri

Samuele Ceccarelli strepitoso sulla pista dei Giochi Europei: si prende la medaglia d'oro nei 100 metri con un tempo importante: 10.13, lo stesso di Firenze ma con sensazioni positive maggiori per una gestione di gara migliore. Partenza dominante, poi un leggero calo agli 80 metri e la tenuta nel finale che vale la medaglia più preziosa e altrettanti preziosi punti per l'Italia che resta in testa al medagliere dopo questa giornata.

Una sfida a squadre ma tante motivazioni personali per togliersi soddisfazioni importanti in questi Giochi Europei che vedono anche l'atletica protagonista, con l'Italia che chiude prima, anche se solo per un punto di vantaggio sulla Gran Bretagna, la prima giornata. Tra i mattatori azzurri c'è anche Ceccarelli che insieme a Fantini, Bocchi e Battocletti, hanno permesso all'Italia quattro vittorie fondamentali.

Ceccarelli ha sostituito un altro big azzurro, l'olimpico Marcell Jacobs ma nessuno si è accorto dell'assenza dell'oro di Tokyo perché il toscano è stato a dir poco perfetto. Si è presentato in pista da Campione d’Europa dei 60 metri indoor, e alla sua seconda grande uscita in maglia azzurra non ha deluso le attese. Uscito molto bene dai blocchi di partenza ha tenuto la prima posizione nella prima parte di gara mostrando ottima reattività e progressione. Leggermente in apnea sugli 80 metri ma con tutta la forza fisica e di volontà stampa il primo tempo al traguardo in 10.13. Alle sue spalle si piazzano l’olandese Raphael Bouju (10.14), il britannico Jeremiah Azu (10.16) e il polacco Dominik Kopec (10.21).

Un tempo importante, lo stesso di Firenze ma con qualcosa in più. A sottolinearlo lo stesso Ceccarelli nel post vittoria, ai microfoni Rai: "Era fondamentale oggi portare punti pesanti per l'Italia e questa è la mia sensazione più bella e la soddisfazione migliore. Ci tenevo tantissimo". Poi la gara, con vibrazioni positive: "Mi sono sentito meglio di Firenze, ho corso con lo stesso tempo ma meglio. In partenza ho sentito le gambe bene e anche in progressione e mi fa ben sperare per il futuro". Un futuro che sorride ancora per un vero e proprio campione in erba che stenta ancora nel credere di poter correre a certi livelli: "Continuo a dire che se ce l'ho fatta io, ce la può fare chiunque… forza di volontà e tanti sacrifici portano a tutto".