Pubblicato il tutorial su Tyson: “Idioti, ecco come sopravvivere quando lo incontrate su un aereo”

A cura di Paolo Fiorenza

Myke Tyson è di nuovo nell'occhio del ciclone dopo quanto accaduto mercoledì sera, quando su un aereo che era in partenza da San Francisco ha preso a pugni un passeggero che era seduto esattamente dietro di lui. L'uomo in questione – visibilmente agitato e non lucidissimo – ha prima chiesto un selfie al 55enne pugile, poi ha cominciato a importunarlo dopo che aveva preso posto, sporgendosi in avanti e sussurandogli continuamente nell'orecchio.

Diciamo che ci sono strategie migliori per farsi amico Tyson ed infatti a un certo punto l'ex campione dei pesi massimi non ci ha visto più, si è alzato e ha rifilato una gragnuola di cazzotti al molestatore. "Ehi Mike, Mike! Come on!", gli ha detto un altro passeggero intervenuto per fermare la furia del pugile. Tutto documentato da un video diventato virale, così come sono state riprese in un altro filmato le ferite sul volto dell'uomo, che si rivolge verso lo smartphone con un'espressione tra il deluso e l'inebetito.

La scena si è conclusa con la discesa quasi immediata dall'aereo di Tyson, mentre l'uomo che lo aveva importunato ha ricevuto cure mediche per danni non gravi e poi si è recato negli uffici della polizia. Successivamente i rappresentanti di Iron Mike hanno sostenuto che l'uomo preso a pugni da Tyson era ubriaco, "aggressivo" e stava molestando l'ex pugile. Nella nota che è stata diffusa si legge che "purtroppo il signor Tyson ha avuto un incidente su un volo con un passeggero aggressivo che ha iniziato a molestarlo e gli ha lanciato una bottiglia d'acqua mentre era al suo posto".

Tyson avrebbe dovuto partecipare a un evento con la leggenda del wrestling Ric Flair, ma gli organizzatori hanno poi comunicato che l'apparizione del pugile era stata cancellata "a causa di un cambio di volo". Il dipartimento di polizia di San Francisco in seguito ha fatto sapere che due persone sono state sentite come testimoni e che la persona curata per le ferite "ha fornito dettagli minimi sull'incidente e si è rifiutata di collaborare ulteriormente con le indagini di polizia".

Chi ha preso la palla al balzo per dire la sua sulla vicenda è Dana White, presidente della UFC, l'organizzazione di MMA per cui combatte tra gli altri Conor McGregor. White è amico di vecchia data di Tyson ed allora ha postato su Instagram un vecchio video in cui i due mettevano in scena un siparietto su un aereo. Nel filmato si vede il pugile di Brooklyn dare un colpo sulla spalla a White per farlo alzare e sedersi al suo posto: il boss della UFC non fa una piega e si fa da parte accondiscendente, consentendo a Iron Mike di sistemarsi dove più gli è gradito. Una gag riproposta ora sulla scia degli avvenimenti di San Francisco, con didascalia che promuove il ‘tutorial': "Ehi idioti, per il futuro, ecco come rimanere in vita quando vi imbattete in Mike Tyson su un aereo".