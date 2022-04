Mike Tyson prende a pugni un tifoso ubriaco in aereo: non smetteva di provocarlo Mike Tyson è stato protagonista di una rissa a bordo di un aereo diretto da San Francisco in Florida. L’ex pugile ha preso a pugni un tifoso ubriaco che l’ha provocato per tutto il tempo.

A cura di Fabrizio Rinelli

Prende a pugni un passeggero seduto alle sue spalle sull'aereo. No, non è il copione di un film, ma ciò che è accaduto realmente su un volo internazionale diretto da San Francisco in Florida. Protagonista? Mike Tyson. L'ex pugile 55enne sta facendo parlare molto di sé negli Stati Uniti d'America per in video diventato subito virale in cui perde la pazienza e prende a pugni un ragazzo seduto proprio dietro di lui. Tutto è accaduto mercoledì sera intorno alle 22:30. Tyson era pronto per sedersi sul posto a lui assegnato quando un ragazzo si è avvicinato a lui chiedendogli un selfie.

Richiesta accolta dall'ex pugile che non ha battuto ciglio nonostante questo ragazzo fosse eccessivamente esagitato, eccitato e più volte, anche dopo essersi già scattato la foto con Tyson, ha continuato a parlare nell'orecchio dell'ex pugile mentre quest'ultimo era comodamente seduto davanti. Fonti statunitensi vicine all'ex pugile affermano che l'uomo era estremamente ubriaco e che non smetteva di provocare Tyson con il suo atteggiamento molesto.

Le immagini che circolano sui social in queste ore infatti, mostrano in effetti il video del ragazzo che continua ad importunare Tyson. Secondo quanto rivelato da ‘TMZ Sports', ad un certo punto "Iron Mike" ha perso poi completamente la pazienza.

L'ex campione del mondo dei pesi massimi dal 1986 al 1990, ne aveva abbastanza del ragazzo dietro di lui che gli parlava all'orecchio e l'ha prima invitato a calmarsi per poi iniziare a tirargli diversi pugni in faccia. Il ragazzo è rimasto bloccato sul suo sedile e le immagini mostrano proprio la furia di Tyson fermato a fatica da un uomo seduto di fianco.

Una raffica di colpi contro quel suo fan troppo agitato, che poi si mostra in un video – deluso e forse neanche così sorpreso dalla reazione di Tyson – con una parte del volto insanguinato. Un testimone ha raccontato che Tyson è sceso dall'aereo pochi secondi dopo. Il ragazzo che invece era stato preso a pugni ha ricevuto cure mediche e poi è andato alla polizia per denunciare l'incidente.

L'ennesimo episodio di questo tipo che vede protagonista Tyson che soli pochi giorni fa, partecipando ad un nuovo episodio di ‘Hotboxin', il podcast di cui è co-conduttore aveva fatto capire di non aver ancora escluso la possibilità di tornare sul ring per un match di esibizione: “Con 30 giorni di boxe potrei combattere chiunque".