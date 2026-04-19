Robot cade prima del traguardo ma supera il record di Kiplino nella mezza maratona a Pechino

Risultato storico alla Beijing E-Town Half-Marathon, una mezza maratona in cui gareggiano da una parte gli umani e dall’altra i robot. Un automa realizzato da Honor ha completato i 21 km in 50 minuti e 26 secondi, superando il primato umano di Kiplimo.

Gli incidenti di percorso non sono mancati, ma alla fine uno dei robot umanoidi partecipanti alla Beijing E-Town Humanoid Robot Half-Marathon di Pechino ha ottenuto un risultato eccezionale. L'automa ha frantumato il record mondiale di mezza maratona di quasi sette minuti. Nonostante la caduta a pochi metri dal traguardo che ha costretto un team di umani a soccorrerlo, il vincitore ha completato il percorso di 21 chilometri in 50 minuti e 26 secondi.

Il robot umanoide fa segnare un nuovo record nella mezza maratona

Il robot umanoide cinese è stato realizzato dal produttore cinese di smartphone Honor migliorando così il record umano appartenente all'ugandese e Jacob Kiplimo, che aveva percorso la stessa distanza in 57 minuti a marzo in una corsa su strada a Lisbona. Un passo assai importante quello del campione robotico che proprio prima dell'arrivo è finito per schiantarsi contro le transenne laterali, senza riportare fortunatamente danni gravi. Il robot era uno di quelli telecomandati, mentre ce n'erano altri autonomi come previsto dal regolamento della competizione. Questo quanto spiegato dalla Beijing Economic-Technical Development Area, ovvero la Beijing E-Town che ha precisato che circa il 40% dei robot partecipanti ha navigato il percorso in modo del tutto autonomo.

Com'è andata la mezza maratona dei robot a Pechino

L'emittente televisiva CCTV ha spiegato che il secondo e il terzo classificato dell'evento, anch'essi targati Honor e dotati di navigazione autonoma, hanno concluso la corsa rispettivamente in circa 51 e 53 minuti. Inoltre, ha mostrato come un robot sia stato impiegato come vigile urbano per dirigere i partecipanti, sfruttando i movimenti delle braccia con l'ausilio di messaggi vocali durante l'evento. Queste sono senza dubbio le note più liete, anche perché non sono mancati gli imprevisti e i guasti, come quello del robot umanoide che ha avuto una sorta di convulsioni.

La Beijing E-Town Humanoid Robot Half-Marathon è un’intrigante competizione sportivo-tecnologica che si corre in parallelo con quella riservata agli umani. Una mezza maratona in cui i robot umanoidi competono su una pista vicina a quella per gli atleti in carne ed ossa. Un palcoscenico sperimentale perfetto per l’industria robotica in cui vengono mostrati i più grandi progressi. I robot possono gareggiare in due modi: alcuni controllati da remoto, altri invece in totale autonomia grazie all'intelligenza artificiale, ai sensori e ai sistemi per evitare gli ostacoli.