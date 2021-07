Nella notte tra sabato 10 e domenica 11 luglio alla T-Mobile Arena di Paradise, nell'area metropolitana di Las Vegas, Stati Uniti, andrà in scena il terzo e ultimo capitolo della sfida tra Dustin Poirier e Conor McGregor, valido per la categoria dei pesi leggeri. La sfida tra The Diamond e The Notorious sarà il main event di UFC 264. Si tratta del match risolutivo della trilogia che ha messo di fronte i due sull'ottagono, cominciata nel 2014 con la vittoria dell'irlandese e pareggiata da Poirier lo scorso gennaio. La sfida coinciderà con il ritorno sulle scene di Conor McGregor, il fighter più famoso al mondo, deciso a dare una sterzata positiva alla sua carriera, in discesa proprio dopo la sconfitta contro lo statunitense. The Notorious, infatti, è sceso addirittura al sesto posto del ranking UFC e ha bisogno di vincere per riavvicinarsi alle posizioni di testa.

D'altronde, McGregor, pur avendo un invidiabile record di 22-5, negli ultimi quattro anni ha combattuto solo tre volte nelle MMA, battendo Donald Cerrone e soccombendo contro il campione in carica Khabib Nurmagomedov e proprio contro Dustin Poirier. Quest'ultimo è alla ricerca della definitiva consacrazione, dopo aver raggiunto la vetta del ranking e aver rinunciato a combattere direttamente per il titolo, preferendo sfidare l'irlandese per motivi economici. Ecco dunque come seguire l'evento, la data, l'ora e il canale tv del match tra Dustin Poirier e Conor McGregor, un incontro da godersi in diretta su DAZN.

UFC, Poirier vs McGregor 3: l'orario della sfida

L'evento UFC sull'ottagono della T-Mobile Arena di Paradise comincerà alle ore 4:00 di domenica 11 luglio e, prima del main event tra The Diamond e The Notorious, sono in programma altri quattro match: quello tra Gilbert Burns e Stephen Thompson valido per i pesi welter , Tai Tuivasa contro Greg Hardy per i massimi, quelli tra Irene Aldana e Yana Kunitskaya e tra Sean O'Malley e Kris Moutinho, entrambi validi per i pesi gallo. L'incontro tra Poirier e McGregor, dunque, sarà il quinto in ordine cronologico e dovrebbe iniziare intorno alle ore 6:00, ma si tratta di un orario indicativo, che non può rappresentare una certezza.

Dove vedere Poirier vs McGregor in diretta tv e streaming

UFC 264, che vedrà contrapposti Dustin Poirier e Conor McGregor, sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, a partire dalle ore 4:00 di domenica 11 luglio. La telecronaca dell'evento sarà affidata ad Alex Dandi. Gli incontri non saranno visibili né in chiaro né in streaming gratuito, mentre, se si è abbonati a DAZN, si potranno vedere su smart tv, pc, tablet e smartphone.