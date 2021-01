Clamoroso ad Abu Dhabi Conor McGregor combatte ma perde contro Dustin ‘the Diamond' Poirier che chiude vincendo al secondo round. L'irlandese tornato dopo un anno sull'ottagono è parso la controfigura di se stesso ed è stato messo ko da un ragazzo che ora reclama il titolo e che rappresenta il futuro di questo sport, con Khabib, che però ufficialmente si è ritirato.

Prima sconfitta per McGregor

L'irlandese non sembra sicuro di sé come al solito, sull'ottagono si presenta per primo, come fosse lo sfidante. Conor vuole sempre vincere, ma dallo sguardo non pare lui. Duemila persone sugli spalti assistono alla prima sconfitta all time per ko di McGregor che al secondo round si arrende ai pugni di Dustin ‘the diamond' Poirier. Il favorito nel primo round si difende al netto di un Poirier che lo porta a terra, ma in quello successivo ‘the diamond' ne ha di più, ha più voglia, si è preparato meglio e va a vincere. Chiaramente si pensa adesso che questa possa essere la fine di un'era. Più per il modo con cui ha vinto Poirier che per il ko in sé di McGregor, che dopo aver controllato in avvio e crollato quando l'avversario ha alzato il ritmo, bloccando il suo gioco di gambe prima di piazzare una serie di pugni micidiali.

Chi è Dustin Poirier

Nato in Louisiana nel 1989, ha compiuto trentadue anni pochi giorni fa, e ora può fare pure festa. Poirier ha un bilancio di 27 vittorie e 6 sconfitte, circa un anno fa ha perso anche con l'altro mito Khabib, ma ora sembra pronto a diventare il numero uno. Ora andrà a caccia della corona e lo farà anche con maggiore consapevolezza, nessuno mai era riuscito a battere finora Conor McGregor per ko.