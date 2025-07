Perché Hulk Hogan è diventato il wrestler più famoso di sempre: pioniere di un’industria e star globale

Quando pensi al mondo wrestling il primo nome che viene in mente è Hulk Hogan, figura leggendaria dei combattimenti che hanno superato i confini dello sport/spettacolo. Terry Gene Bollea (era il suo nome nella vita reale) è morto a 71 anni per complicazioni cardiache. È stato lui il pioniere indiscusso di un'industria divenuta mainstream. È stato lui il personaggio stampato nella testa di chi, nel periodo compreso tra gli Anni Ottanta e Novanta, faceva il tifo per il colosso alto oltre 2 metri, dai capelli e dai baffi (lunghi, fino a coprirgli una parte de viso) ossigenati che in scena si presentava col capo coperto da una bandana e sul viso un paio di occhiali scuri: strappava la maglietta ed era il segnale che stava per scatenare la sua forza bruta.

Puro show che piaceva. Almeno fino a quando hanno retto corpo e appeal, scalfito da alcun aspetti controversi della sua vita (fu escluso dalla Hall of Fame a causa di una brutta vicenda di razzismo; il sostegno aperto al Presidente, Donald Trump, sollevò critiche). Poi anche lui, la montagna di muscoli che incuteva timore con gli occhi sbarrati e l'urlo di battaglia, ha dovuto fare i conti con l'usura del tempo per i problemi alle gambe, le malattie e gli acciacchi che a giugno scorso lo costrinsero al ricovero in ospedale. Ricorse alle cure per problemi cronici alla schiena e la famiglia smentì che fosse in pericolo di vita. Ora è tutto vero e la notizia più triste segna la fine di un'epoca.

Come ha fatto Hulk Hogan a diventare un'icona assoluta del wrestling

L'impatto che ha avuto sul wrestling un personaggio come Hulk Hogan è stato devastante. Il riferimento non è (solo) alla tecnica, alla capacità di trasformare la potenza in arte circense sul ring. La combinazione di una serie di fattori storici, mediatici e personali hanno contribuito a renderlo popolare e a consolidare la sua notorietà anche quando a prendersi la scena sono state altre star del ring.

Terry Gene Bollea ha avuto la fortuna di trovarsi al posto giusto nel momento giusto e il merito di sfruttare in pieno il seguito generato dal ruolo che s'era ritagliato in quel grande filone che negli Anni Ottanta fu rivoluzionato da Vince McMahon che fece della WWE (allora WWF) un fenomeno dell'intrattenimento globale. Hogan ne divenne il simbolo di quell'età dell'oro del movimento che guadagnò spazio mainstream, fette di mercato, dollari a cascata. La sua figura spaccò tutto (letteralmente) nonostante non ci fosse ancora la grancassa dei social.

Hulkamania fu il copione recitato con carisma grazie al fisico imponente, ai suoi richiami patriottici e allo stile larger-than-life (decantando le sue qualità eccezionali): lo rese l'eroe perfetto per il pubblico americano. Frasi come "Whatcha gonna do, brother?" (cosa farai, fratello?) e ancora "Train, say your prayers, eat your vitamins" (allenati, recita le tue preghiere, mangia le tue vitamine) erano l'incarnazione di quei valori positivi sui quali aveva allestito la sua maschera e ne fecero un personaggio amatissimo da bambini e famiglie. Hulk Hogan bucava il video, era immediatamente riconoscibile anche da parte di chi non seguiva il wrestling.

Il volto di WrestleMania era lui, l'uomo nato ad Augusta in Georgia, l'11 agosto 1953, conosciuto anche con soprannomi quale "The incredible" oppure "The immortal", che sobillava e scuoteva le folle quando dinanzi a sé aveva rivali come André the Giant, Randy Savage o The Ultimate Warrior.

Celebrità anche fuori dal ring: apparve anche nel film Rocky III

La popolarità di Hogan si spiega anche in un altro modo: è stato uno dei primi wrestler a diventare una celebrità al di là del perimetro tracciato dalle corde sulle quali si arrampicava per balzare addosso agli avversari. Ha recitato in film come No Holds Barred (1989) e in Rocky III (1982, come Thunderlips). Hogan era presenza gettonata in programmi TV e talk show. La sua figura ha perfino ispirato un cartone animato (Hulk Hogan’s Rock ‘n’ Wrestling). Ecco perché è riuscito a raggiungere fasce di pubblico variegate e trasversali, molto più ampie rispetto ad altri wrestler.

Negli Anni Novanta, in WCW (la World Championship Wrestling), Hulk dette una svolta al proprio personaggio mandando in soffitta tutto quanto aveva contribuito a conferirgli notorietà planetaria. Con la nuova tendenza di "Hoolywood Hogan" decise che vestire i panni del cattivo e fondare il gruppo NWO (New World Order) fosse la mossa giusta per restare sulla cresta dell'onda e ci riuscì ridefinendo la carriera, attirando una nuova generazione di seguaci.