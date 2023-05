Pazzesca finale dei 100 metri al Gran Prix di Bermuda: in tre sotto i 9.80, Jacobs e Kerley tremano Incredibili tempi al Gran Prix di Bermuda a una settimana dall’appuntamento della Diamond League a Rabat dove ci saranno tutti i migliori. Coleman nei 100mt ha battuto Lyles e Blake in una gara che è già storia.

A cura di Alessio Pediglieri

In vista della prossima epocale sfida sui 100 metri di domenica 28 maggio, in programma a Rabat, in occasione della seconda tappa della Diamond League, i migliori sprinter del pianeta si stanno dando battaglia senza esclusione di colpi. L'ultimo strepitoso tempo in pista è stato conquistato da un fenomenale Christian Coleman al Gran Prix di Bermuda dove ha fermato il cronometro sul 9.78, dando un fortissimo segnale a Jacobs e Kerley.

L'ex campione del mondo 2019 è tornato prepotentemente sulla scena dei 100 metri nel momento più importante della stagione, alla vigilia della super sfida di Rabat, di domenica prossima dove in pista ci saranno i migliori velocisti del momento. Vincendo una folle gara, trascinata da un vento a favore che non ha permesso di ratificare i tempi finali che comunque suonano come un fortissimo squillo nelle orecchie dei due fenomeni più attesi, Marcell Jacobs e Fred Kerley che hanno monopolizzato la scena nell'ultimo anno di corse.

La sfida di Bernuda è stata a dir poco unica, con il solo neo di un vento a favore di +4.4 (quando il massimo consentito per andare a referto ufficiale è +2.2m/s). Ma non è importato a nessuno perché nella finale dei 100 metri è andata in scena un autentico spettacolo dalle forti emozioni. A darsi battaglia tre mostri della velocità come Noah Lyles, Chris Coleman e Ackeem Blake con l'ex campione 2019 che ha stampato sulla linea del traguardo l'attuale campione del mondo dei 200, autore di una incredibile rimonta per un successo sfuggito per soli 2 decimi.

Un confronto totale tra tre grandi fuoriclasse che hanno riacceso la sfida ad altri guru della velocità che saranno tutti presenti a Rabat, per la Diamond League che si preannuncia una tappa che segnerà in un modo o in un altro, un'altra pagina di storia dei 100 metri. A Bermuda, Christian Coleman ha eguagliato il 9.78 corso da Ferdinand Omanyala lo scorso 29 aprile, (con un +2,3 m/s) con il keniano che comunque continua a vantare la migliore prestazione stagionale con il 9.84 di settimana scorsa a Nairobi, a cui ha risposto lo statunitense Fred Kerley in 9.88.

E Marcell Jacobs? L'azzurro debutterà proprio a Rabat in outdoor arrivando da vice campione europeo sui 60 metri. Con obiettivo i Mondiali di Budapest che dovranno per forza passare dalla sfida totale di domenica prossima, che sa già di scontro diretto tra i titani della velocità.