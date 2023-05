Jacobs ha un chiodo fisso e non è la sfida a Kerley al Golden Gala: “E’ l’unica cosa che mi manca” Dopo le tante schermaglie verbali il prossimo 2 giugno ci sarà il tanto atteso confronto sui 100 metri, al Golden Gala di Firenze, tappa della Diamond League. Ma se per Kerley, Jacobs è un’ossessione, il campione olimpico sembra pensare a ben altro.

A cura di Alessio Pediglieri

Marcell Jacobs e Fred Kerley si sfideranno finalmente in pista, faccia a faccia, per decidere chi sarà il migliore. Non più a parole, dopo le numerose schermaglie degli ultimi tempi, ma come meglio sanno entrambi fare: correndo i 100 metri il più velocemente possibile. Accadrà il prossimo 2 giugno, nella tappa della Diamond League nel Golden Gala di Firenze. Ma il campione italiano sembra quasi incurante, pensando a ben altro obiettivo.

L'ultimo confronto oramai risale a quasi due anni fa, alle Olimpiadi di Tokyo 2020 quando a trionfare tra la sorpresa generale fu proprio Marcell Jacobs che si prese l'intera scena mondiale conquistando due ori, uno in solitario e uno nella staffetta azzurra. Grande deluso e sconfitto, fu proprio l'americano Fred Kerley che con Jacobs non ha mai avuto un rapporto di amicizia. Tutt'altro, perché nei mesi successivi ha continuato a punzecchiare l'olimpionico, provocandolo in ogni modo per ottenere un confronto-rivincita, mai arrivato. Fino al prossimo 2 giugno.

La sfida si materializzerà sui 100 metri della pista dello stadio Ridolfi a Firenze che ospiterà il Golden Gala in occasione della terza tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Che avrà un momento davvero imperdibile, tra i tanti in programma: alle 21:39 inizieranno i 100 metri, il fiore all'occhiello dell'evento che sarà intitolato a Pietro Mennea. Un'occasione imperdibile per tutti gli appassionati ma anche per i due campioni, per decretare chi sia davvero il più veloce. Ovviamente non solo Jacobs e Kerley si contenderanno un posto in finale, visto che ci saranno anche altre star a provare a rompere sin dall'inizio, ogni pronostico. Tra tutti l'americano Travyon Bromell, attuale campione in carica della Diamond League e già bronzo mondiale e il nostro Smauele Ceccarelli, Campione europeo sui 60.

Per Kerley è un rientro in Italia da vincitore perché per il velocista americano ritornerà al Golden Gala proprio dopo il trionfo dello scorso anno ottenuto allo Stadio Olimpico di Roma, quando non ebbe rivali in pista: giganteggiò con un imperiale 9.92 che fu il via per prendersi la corona mondiale a Eugene siglando il proprio personale, a 9.76. Ancora Kerley la settimana scorsa ha vinto i 200 metri in Diamond League a Doha, nel suo debutto stagionale mentre Marcell Jacobs deve ancora iniziare ufficialmente la propria stagione agonistica all’aperto.

Ma per Jacobs non sembra essere l'appuntamento di Firenze l'obiettivo su cui concentrarsi davvero. Anzi, il pensiero è già proiettato alla prossima estate: "Mi sto preparando molto bene dopo una stagione indoor che non è andata proprio come mi aspettavo ma è stato davvero un grande insegnamento e mi ha dato quella motivazione per dedicarmi ancora di più alla preparazione" ha recentemente detto l'olimpionico.

Il riferimento, ovviamente, è ai Mondiali di Budapest che si terranno tra il 19 e il 27 agosto: "Veniamo da due mesi molto importanti di preparazione, adesso cominciamo con le gare… L'obiettivo? Ad agosto… c’è il campionato del mondo. E' l’unica medaglia che mi manca quindi dobbiamo conquistarla, non vedo l’ora di cominciare a gareggiare". Kerley può farsene una ragione.