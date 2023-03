Samuele Ceccarelli è il nuovo re dei 60 metri agli Europei! Medaglia d’oro davanti a Jacobs, secondo Nella finale di Istanbul agli Europei Indoor in svolgimento, il campione olimpico Marcell Jacobs deve ancora cedere davanti allo strapotere di Samuele Ceccarelli che vince sui 60 metri la medaglia d’oro.

A cura di Alessio Pediglieri

Incredibile replica di Samuele Ceccarelli dopo gli Assoluti in cui si era laureato primo, che stampa ancora una volta sui 60 metri il campione olimpico Marcell Jacobs, solamente secondo al traguardo: è sua la medaglia d'oro agli Europei di Istanbul con una prova sublime con cui è riuscito ad avere ancora una volta la meglio su tutti prendendosi un successo straordinario con un tempo di 6.48. Jacobs argento con 6.50, terzo e bronzo lo svedese Larsson con 6.53.

Una prova eccezionale da parte di Ceccarelli che così si laurea campione europeo a Istanbul. Il classe 2000 ha dimostrato ancora una volta di essere una splendida realtà della velocità azzurra e internazionale coronando nel migliore dei modi la sua prima presenza a una finale europea sui 60 metri. "Non ho ancora realizzato nulla, il livello è altissimo ed è incredibile. Da matricola europea a campione, è un sogno" le parole subito dopo l'impresa epica.

E Marcell Jacobs? Il campione olimpico tra i più attesi e che si presentava con il miglior tempo in finale è arrivato secondo, con una medaglia d'argento che sa di sconfitta personale ma anche di trionfo della velocità azzurra in una doppietta da podio storica. Jacobs ha concluso la propria prova accusando un problema fisico, zoppicando vistosamente subito dopo l'arrivo e preoccupando tutti in attesa di sapere dai prossimi esami se si tratta di un semplice affaticamento muscolare o di una ricaduta.

Medaglia d'argento nel salto triplo

Nella finale del salto triplo femminile odierna è arrivata anche un'altra medaglia per la nostra atletica. La turca Danismaz ha trionfato prendendosi l'oro davanti alla nostra Dariya Derkach e alla portoghese Mamosa. L'atleta di casa si è imposta con un perentorio 14.31 al primo salto ed è diventata irraggiungibile per tutte le avversarie. Derkach ha provato ad impensierirla saltando 14.20, che è valsa la medaglia di argento, mettendosi dietro Mamosa, campionessa uscente che cede il primato indoor nel salto triplo