Non ci sarà la sfida Jacobs-Kerley, l’olimpico azzurro è assente a Rabat: problemi di sciatalgia Marcell Jacobs salta la Diamond League che fa tappa in Marocco domenica prossima: “La sfida è solo rimandata, mi sento in forma e pronto per le gare all’aperto”. E’ uno stop precauzionale, il vero obiettivo sono i Mondiali di Budapest.

A cura di Alessio Pediglieri

Marcell Jacobs non ci sarà a Rabat domenica prossima nell'appuntamento attesissimo della Diamond League che tappa in Marocco dove per i 100 metri era attesa una sfida a dir poco stellare. Tanti campioni iscritti, tra cui il rivale di sempre, lo statunitense Fred Kerley. Per l'olimpico azzurro problemi di sciatalgia che gli sfanno slittare ulteriormente il debutto stagionale outdoor.

Il velocista azzurro era tra i più attesi velocisti domenica al meeting di Rabat valido per la Diamond League, dove avrebbe dovuto sfidare l'americano Kerley, nel suo esordio ufficiale stagionale outdoor. E invece non sarà possibile vedere Jacobs in pista, fermato da una sciatalgia che non lo lascia in pace. Un problema che lo ha spinto già alle prime cure, che sta effettuando a Monaco, presso il professor Mueller-Wolfarth, lo stesso medico che cura i giocatori del Batern Monaco e aveva sotto contro anche Usain Bolt, in attesa di capire i tempi di recupero.

Per Jacobs è semplicemente un contrattempo: "Non è un infortunio ma solo il risultato di un falso appoggio, che però mi impedisce di gareggiare in Marocco". Un ennesimo problema che sta costellando l'intera prima parte di questo 2023 e che rimanda ancora l'esordio stagionale. "Tecnicamente mi sento in forma e pronto a fare una bella stagione all'aperto. La sfida è solo rimandata" ha poi concluso Jacobs ovviamente riferendosi ad un avversario in particolare, l'americano Kerley.

A Rabat era cresciuta l'attesa di poter vedere finalmente il primo faccia a faccia tra Jacobs e Kerley in un 100 metri che prometteva faville in tutti i sensi perché al via avrebbero preso parte anche altri velocisti che stanno registrando i migliori tempi stagionali. Ma la scelta di non partecipare in Marocco ha un motivo che va oltre la sciatalgia: Jacobs non ha intenzione di compromettere un appuntamento ancora più importante e al quale non vuole assolutamente mancare, i mondiali di Budapest.