Lorenzo Bonicelli, le condizioni dopo l’incidente: “Danno neurologico ancora non valutabile”

Come sta Lorenzo Bonicelli dopo il gravissimo incidente agli anelli durante le Universiadi estive? Quali sono le condizioni del ginnasta italiano dopo l'operazione subita in seguito alla caduta del 23 luglio scorso? "È vigile", si legge nel comunicato della federazione ma il rapporto dei medici tedeschi ribadisce quanto sia serio lo stato clinico attuale: "Purtroppo permane un danno neurologico, la cui entità al momento non è ancora valutabile". Nella documentazione che riguarda il suo caso è spiegato in maniera approfondita quali sono state le conseguenze dell'infortunio e del trauma violento riportato, oltre all'intervento chirurgico d'urgenza che gli ha salvato la vita: "Lorenzo presenta gli esiti di un trauma distorsivo cervicale con sublussazione della quinta vertebra, ridotta tempestivamente e in maniera ineccepibile in sede chirurgica".

A Bonicelli praticata un tracheotomia "per facilitarne la respirazione"

Il professore Andrea Ferretti, presidente della nuova commissione medica della Federginnastica e direttore dell’Istituto di Medicina dello Sport del Coni, s'è recato in Germania per parlare con i dottori, l'atleta, far sentire a lui e alla famiglia la massima vicinanza possibile.

"Il ventitreenne della Ghislanzoni Gal di Lecco è in buone condizioni generali – si legge ancora nel comunicato della Fgi -, ma per facilitarne la respirazione gli è stata praticata una tracheotomia. Sarà necessaria almeno un'ulteriore settimana di degenza prima di poter ipotizzare le sue dimissioni. Il prof Ferretti che ha incontrato in reparto anche la famiglia Bonicelli, è in costante contatto con il presidente federale Andrea Facci – il quale a sua volta, domenica scorsa, aveva fatto visita a “Bonni” per accertarsi personalmente delle sue condizioni di salute – e ha già avviato le procedure per il trasferimento con la massima sicurezza in un centro di riabilitazione in Italia, sui cui modi e termini seguiranno successive comunicazioni".

In ospedale a Essen circondato dall'affetto dei suoi cari

Lorenzo ha accanto a sé i genitori, mamma Vania e papà Simone, oltre alla fidanzata, Lisa Rigamonti che nei giorni scorsi condivise un toccante aggiornamento sui social. "Quello che è successo – scrisse nel messaggio pubblicato su Instagram – è una cosa molto complicata che gli cambierà completamente la vita. Bisogna aspettare per avere certezze sul domani". Dal giorno della sciagura sono tutti lì nell'attesa arrivi il via libera per tornare in Italia, a casa. È solo un primo passo prima che inizi un nuovo percorso.