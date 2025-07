Terribile infortunio per Lorenzo Bonicelli, sbatte il collo nella prova ad anelli: è in coma farmacologico

Terribile incidente per Lorenzo Bonicelli che si è infortunato durante una prova agli anelli alle Universiadi estive: caduto colpendo violentemente il collo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Essen dove è stato sottoposto a intervento e messo in coma farmacologico. Solamente fra una decina di giorni si potrà capire la reale entità dell’infortunio.

Terribile infortunio per Lorenzo Bonicelli che durante un esercizio alle Universiadi che si stanno tenendo a Essen in Germania ha subito un grave trauma: l'azzurro nella prova agli anelli avvenuto nella giornata di mercoledì 23 luglio, è scivolato malamente ed è caduto violentemente a terra battendo il collo e la schiena. Subito immobilizzato sul posto, le sue condizioni sono apparse subito serie ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove ha subito un intervento chirurgico. Al momento Bonicelli è ancora in coma farmacologico, in attesa di capire al meglio il suo stato di salute che si potrà valutare non prima di una decina di giorni.

L'incidente di Bonicelli, lo shock generale: "Immediato ritiro della squadra dalla competizione"

Lo shock è stato enorme e lo staff azzurro ha ritirato immediatamente la squadra dalla competizione estiva di Essen. Lo ha comunicato la Nazionale italiana che ha evitato di aggiungere altro stress nei suoi atleti dopo quanto accaduto. "Bonicelli è uscito male dal suo esercizio agli anelli, nella terza rotazione, incorrendo in un infortunio sulla cui entità sono ancora in corso accertamenti", il comunicato della Federginnastica dove si è riassunto l'incidente. "Lo staff tecnico, visto il comprensibile coinvolgimento emotivo del resto del team, ha preferito ritirare la squadra dalla competizione. Immediatamente soccorso dallo équipe medica dell’organizzazione tedesca e dai responsabili sanitari di FISU e CUSI" si legge sempre nella nota, "il ventitreenne di Lecco della Ghislanzoni GAL è stato trasportato al vicino Policlinico universitario. In attesa dei bollettini medici ufficiali, la FGI tutta si stringe a Lorenzo, augurandogli una pronta guarigione. Forza Bonni!"

Il bollettino dall'ospedale dove Bonicelli è stato operato: "Almeno 10 giorni per capire le reali condizioni"

Intanto dall'ospedale di Essen vige il massimo riserbo sulle condizioni di Lorenzo Bonicelli. Il primo bollettino medico emesso riguarda l'immediata decisione di sottoporre il ginnasta azzurro a intervento chirurgico per poi metterlo in coma indotto. Le condizioni generali però restano serie e lo ha confermato sul proprio profilo Facebook Steve Butcher, ex direttore della Federginnastica Internazionale: "Serviranno almeno 10 giorni per conoscere le sue reali condizioni di salute".

Chi è Lorenzo Bonicelli, alle sue seconde Universiadi

Lorenzo Bonicelli, lombardo, classe 2002, specialista della sbarra, aveva partecipato con l’Italia ai Mondiali juniores del 2019 in Ungheria, conquistando un bronzo a squadre. Un viatico importante che lo portò nel 2022 a compiere la sua stagione gin qui migliore: alla World Cup di Parigi quasi finale alle parallele, ma soprattutto l’argento conquistato alla sbarra agli Assoluti Italiani. Le prime Universiadi le aveva disputate nel 2023 poi i Mondiali di Anversa dove l'Italia ha conquistato uno storico pass olimpico.