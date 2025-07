Lisa Rigamonti, fidanzata di Bonicelli: “Quello che è successo cambierà completamente la sua vita”

Lorenzo Bonicelli è ancora in ospedale. Il ginnasta italiana ha subito un grave incidente durante un esercizio alle Universiadi la scorsa settimana. Dopo essere stato portato in ospedale era stato per diverse in coma indotto, dal quale era stato poi tolto. Non è in pericolo di vita e ora si sa già da qualche giorno che quell'incidente non produrrà danni neurologici. Un aggiornamento sulle sue condizioni di salute lo ha dato la fidanzata, ginnasta pure lui, Lisa Rigamonti.

"La situazione è stazionaria, bisogna aspettare"

Le condizioni di Bonicelli sono in graduale miglioramento, però bisogna ancora attendere. Lisa Rigamonti, la dolce metà di Bonicelli, ha postato una commovente foto sul suo profilo Instagram, nella quale la si vede tenere mano nella mano il suo fidanzato, ed ha aggiornato sulle sue condizioni: "Parto con il ringraziare tutti per l’affetto dimostrato in questi giorni difficili nei confronti di Lorenzo e della sua famiglia. Siamo tutti qui con lui a trasmettergli il vostro amore. Ogni parola, ogni pensiero, ci e gli dà forza. Quello che é successo è una cosa molto complicata che gli cambierà completamente la vita. Ora la situazione è stazionaria, ma bisogna aspettare per avere certezze sul domani. In questo futuro incerto, Lorenzo avrà più che mai bisogno di noi e di voi. Facciamogli sentire tutta la forza e tutto il supporto per affrontare i giorni a venire. Più siamo, meglio è. Lui ci sente tutti. Grazie a chi continuerà ad esserci: il vostro sostegno, in qualunque forma, sarà fondamentale".

Il post di Lisa Rigamonti, la fidanzata di Lorenzo Bonicelli.

I messaggi di sostegno a Bonicelli

Lorenzo Bonicelli è un ginnasta italiano, la notizia del suo incidente, data della Federginnastica, ha fatto il giro del mondo. In questi difficili giorni in tanti gli hanno dedicato un pensiero. Pietro Mazzola dopo aver vinto alla sbarra a Lisbona una gara del World Gym for Life ha subito pensato a lui: "Bonni, ti vogliamo bene, torna presto". Così come Luca Curatoli, sciabolatore che dai Mondiali di scherma di Tblisi, dopo aver vinto il bronzo, ha dichiarato: "Lo sport dovrebbe essere solo felicità, ma so che per lui è la sua famiglia non è così, è un momento di sofferenza. Gli dedico la medaglia e gli auguro di riprendersi".