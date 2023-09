L’Italia vince 3-0 sulla Germania nel Torneo Preolimpico: decisiva l’ultima sfida con la Polonia L’Italia batte la Germania 3-0 (25-20, 25-22, 25-15) e si giocherà il pass per le Olimpiadi di Parigi contro le padrone di casa della Polonia nell’ultimo turno della Pool A.

L'Italia si rialza dopo la sconfitta contro gli USA e batte la Germania per 3-0 (25-20, 25-22, 25-15). Un successo che non garantisce il pass per le Olimpiadi: per andare a Parigi bisognerà battere le padrone di casa della Polonia nell'ultimo match del Torneo Preolimpico.

Le ragazze di Davide Mazzanti non hanno sbagliato l'approccio alla partita e hanno tenuto sempre in mano le operazioni, restando in corsa per la qualificazione ai Giochi del 2024. Domani la partita decisiva tra Italia e Polonia alle ore 20:30 in casa delle polacche: per lo stesso girone gli USA affronteranno la Germania, che pur essendo già eliminata potrebbe dare filo da torcere nel pomeriggio alle campionesse olimpiche.

Super prestazione di Antropova, che con oltre 20 punti ha trascinato l’Italia alla quinta vittoria in sei partite del torneo. Adesso le Azzurre si trovano al primo posto nel girone con 15 punti, a pari merito con Polonia e Usa ma dietro alle americane per coefficiente set: resta fuori la Germania, che con 11 punti non andrà oltre il quarto posto.

L’appuntamento decisivo per le ore 20.45 di domenica 24 settembre all’Atlas Arena di Lodz, in Polonia, per capire chi tra la selezione di casa e le Azzurre andrà alle Olimpiadi del prossimo anno. Si tratta di un vero e proprio spareggio: chi perde dovrà affidarsi al ranking e lottare sino al giugno 2024.

IL TABELLINO di ITALIA-GERMANIA 3-0 (25-20; 25-22; 25-15)

Italia: Sylla 12, Lubian 10, Bosio 1, Pietrini 8, Danesi 6, Antropova 24, Fersino (L). Villani 4, Parrocchiale. N.e: Degradi, Nwakalor S., Nwakalor L., Squarcini, Gennari. All. Mazzanti

Germania: Emonts 1, Weitzel 7, Stigrot 18, Alsmeier 9, Scholzel 9, Kastner 1, Pogany (L). Stautz, Drewniok 2, Straube S. N.e: Cesar, Cekulaev, Strubbe, Maase. All. Heynen

Arbitri: Erdal Akinci (TUR) e Noemi Rene Karina (ARG).