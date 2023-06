Kostomarov martoriato dalle amputazioni non molla: fa vedere a tutti gli allenamenti con le protesi Il campione olimpico Roman Kostomarov ha mostrato per la prima volta i segni delle amputazioni sulle mani: “Ogni giorno provo a fare qualcosa di nuovo. Ma ho già voglia di correre e saltare.

A cura di Marco Beltrami

È come se fosse tornato indietro nel tempo Roman Kostomarov, agli anni dell'infanzia. È iniziata una nuova vita per la leggenda del pattinaggio sul ghiaccio capace di vincere Europei, Mondiali e l'oro olimpico a Torino. Il classe 1977 moscovita che è stato ad un passo dalla morte, ora deve fare i conti con le conseguenze delle amputazioni degli arti. In un nuovo video si è mostrato interamente, facendo così vedere anche le condizioni della parte superiore del corpo.

La storia di Kostomarov è diventata popolare negli ultimi mesi. Le complicazioni per la grave polmonite che lo ha colpito, i problemi di circolazione, la necrosi e la necessità da parte dei medici di amputargli la parte inferiore delle gambe e anche parti delle mani. C'è stato un momento in cui la sua vita è stata davvero appesa ad un filo, ma il campione alla fine ce l'ha fatta superando anche lo shock al risveglio dopo il coma di un corpo stravolto dalle operazioni.

A poco a poco Kostomarov è tornato a mostrarsi sui social. Se in un primo video aveva fatto vedere le protesi ai piedi, questa volta ha fatto vedere quali sono le condizioni di tutto il suo corpo. Su Instagram infatti il pattinatore artistico si è fatto immortalare durante una sessione di fisioterapia, al lavoro nel percorso di adattamento delle protesi. Ancora non ci sono quelle alle mani che sono fasciate e mostrano i segni delle amputazioni.

Le condizioni più complicate sembrano quelle della mano destra, che probabilmente è stata maggiormente trattata dai chirurghi, mentre in quella sinistra si possono intravedere anche delle dita. Ha una forza d'animo eccezionale il russo che dopo aver alzato e sollevato le gambe, sale delle scale, finendo la sua sessione con un bel sorriso.

Le immagini sono accompagnate da una didascalia che spiega perfettamente il suo piglio: "Ogni giorno provo a fare qualcosa di nuovo. Ma ho già voglia di correre e saltare". E chissà se con le protesi Kostomarov potrà tornare a pattinare. Quello che è certo è che tutto il mondo dello sport fa il tifo per lui.