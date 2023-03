Filtra un vocale di Kostomarov dopo le amputazioni: “Mi stanno aggiustando, aspettatemi” Le ultime notizie su Roman Kostomarov, l’ex campione olimpico di pattinaggio al quale sono stati amputati i piedi e le dita delle mani, sono finalmente incoraggianti. Un suo carissimo amico ha ricevuto un messaggio ricevuto proprio dalla leggenda russa.

A cura di Marco Beltrami

Questa volta, finalmente arrivano buone notizie dalla Russia su Roman Kostomarov. La strada è ancora lunga, ma gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del campione olimpico di pattinaggio sul ghiaccio e showman sono incoraggianti. Dopo i gravissimi problemi di salute scatenati dalla polmonite bilaterale, che hanno spinto i medici ad effettuare una serie di amputazioni per salvargli la vita, il classe 1977 dà segnali di ripresa e sta ritrovando a poco a poco lucidità.

Il pericolo principale per Kostomarov era quello di un nuovo proliferare della necrosi, che però è stata bloccata attraverso purtroppo l'amputazione delle dita delle mani, dopo che già gli erano stati rimossi entrambi i piedi. Purtroppo la sepsi scaturita dalle cure per i problemi polmonari e respiratori (tutto è stato favorito anche dal suo ritorno agli allenamenti in condizioni di salute precarie per uno dei suoi show sul ghiaccio), ha procurato danni enormi anche a livello degli organi, con il cuore molto affaticato.

Ecco allora le complicazioni per la circolazione sanguigna, il deperimento del fisico e anche gli spasmi cerebrali con i presunti problemi anche alla vista. I risultati degli ultimi giorni però hanno dato ragione ai medici che hanno aspettato il momento giusto per iniziare a svegliare Kostomarov dal coma farmacologico, iniziando la terapia per il ripristino delle funzioni degli organi interni con grande attenzione soprattutto al fegato provato proprio dall'assunzione di tantissime sostanze negli ultimi mesi. Il campione mondiale ed europeo di pattinaggio ha dato ottime risposte e infatti sta iniziando, secondo quanto riportato da Sport-Express, a mangiare e sedersi da solo.

Dopo la ricucitura della tracheotomia, Kostomarov sta lentamente tornando in sé e anche a livello psicologico la situazione sembra in miglioramento. A poco a poco infatti sta cercando di metabolizzare lo shock per le amputazioni che lo aveva portato al momento del risveglio anche a reazioni incontrollabili, come i raptus nei confronti della moglie che non lo ha mai lasciato solo in questo 2023 da incubo per lui.

L'agenzia di stampa russa TASS in particolare ha confermato i miglioramenti, interpellando un'altra icona del pattinaggio artistico ovvero Ilya Averbukh, medaglia olimpica, regista di spettacoli teatrali, produttore e coreografo. Quest'ultimo grande amico di Kostomarov, ha parlato di uno scambio di messaggi che fanno ben sperare: "Grazie a Dio la situazione è iniziata a migliorare. Abbiamo registrato un video di auguri per Roman per il suo compleanno, motivazionale".

E la grande gloria del pattinaggio ha risposto in un modo che è la fotografia della sua tempra: "Roman ha registrato un messaggio vocale per noi, e nella sua voce si sentiva una forte motivazione, infatti ha scherzato dicendo ‘mi aggiusteranno e tornerò da voi ragazzi'. Lo stato di salute sta migliorando". Il peggio sembra essere passato insomma.