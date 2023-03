Kostomarov stravolto dalle amputazioni: al risveglio ha avuto un raptus contro la moglie L’olimpionico Roman Kostomarov è ovviamente molto provato e stravolto dalle amputazioni. In uno dei pochi momenti di lucidità ha avuto una reazione fuori controllo con la moglie, unica che può fargli visita in ospedale.

A cura di Marco Beltrami

Quando a inizio 2023 Roman Kostomarov ha deciso di allenarsi a bassissime temperature nonostante la febbre, non poteva nemmeno lontanamente immaginare che quello sarebbe stato l'inizio del suo incubo. La dedizione al lavoro, per la preparazione del suo ennesimo show sul ghiaccio, è costata carissima al campione olimpico di pattinaggio, colpito da una grave polmonite bilaterale purtroppo poi degenerata. Dopo quasi tre mesi di calvario, le condizioni del russo sono ancora preoccupanti, sia dal punto di vista fisico che psicologico.

Nonostante parenti e amici dell'ex campione del mondo e d'Europa non divulghino notizie ufficiali, le indiscrezioni provenienti dall'ospedale dove è ricoverato Roman Kostomarov non sono buone. Il classe 1977 è andato incontro alle amputazioni dei piedi e di alcune dita della mano, con due ictus a seguito dei tentativi dei medici di bloccare la necrosi arrivati a seguito della sepsi. L'atleta e showman aveva iniziato il lento percorso di "ripresa" ma le sue condizioni purtroppo sono difficili.

L'estrema debolezza ha spinto i dottori a procedere con molta cautela, temendo anche che il suo cuore possa non reggere una possibile ulteriore amputazione alla mano necessaria per eliminare drasticamente il rischio di possibili cancrene. Al momento Kostomarov riesce solo a battere le labbra ogni tanto, respirando solo grazie attraverso una tracheotomia. Non ha mai ripreso conoscenza completamente il russo che fisicamente è a dir poco provato, e quasi irriconoscibile.

A quanto pare, solo sua moglie Oksana Domnina può entrare nella sua stanza. La donna in questi mesi non ha mai lasciato solo il marito, dimostrandogli tutto il suo amore. Alcuni media russi, hanno rivelato che quando Kostomarov ad un certo punto sembrava aver riacquisito lucidità avrebbe "aggredito" la sua compagna alla luce dei suoi problemi, dopo non essere riuscito a comunicare con lei. Un vero e proprio raptus per il campione che non si è reso conto di quanto stesse accadendo e avrebbe urlato: "Non mi senti e non mi capisci". Al pattinatore è stato affiancato uno specialista affinché riesca lentamente a metabolizzare quello che è successo al suo corpo con le diverse amputazioni.

Una situazione dunque difficile, con i medici che navigano a vista e stanno temporeggiando anche per capire se Kostomarov riuscirà o meno a riprendere un po' di forze. Se così fosse si procederà alla possibile amputazione della mano, ma solo quando non ci sarà il rischio di un possibile arresto cardiaco. La strada è ancora molto lunga e in salita per Kostomarov.