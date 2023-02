Kostomarov è in fin di vita, colpito da due ictus dopo le amputazioni: condizioni drammatiche Dal 10 gennaio scorso l’ex olimpionico, oggi 46enne, è ricoverato in ospedale e sospeso tra la vita e la morte. Il suo stato di salute è peggiorato dopo aver subito l’amputazione delle gambe e di alcune dita delle mani.

Roman Kostomanov, l’ex campione di pattinaggio è in fin di vita dopo l’amputazione degli arti.

Roman Kostomarov è in condizione drammatiche. Il quadro clinico è peggiorato nelle ultime per i due ictus che lo hanno colpito e reso ancora più precario il suo stato di salute: l'ex campione di pattinaggio sul ghiaccio è in fin di vita e ha riportato gravi danni cerebrali in seguito a una seconda emorragia. La diagnosi spiegata dai media russi è terribile, citano il rapporto dei medici e parlano di "ematoma infracerebrale con fase acuta nel lobo frontale, lesioni della materia grigia e bianca".

Dal 10 gennaio scorso l'ex olimpionico, oggi 46enne, è ricoverato in ospedale a Kommunarka (alla periferia di Mosca) a causa di una polmonite bilaterale, quel che è successo nelle settimane successive è stato devastante. Sembrava potesse migliorare dopo essere stato sottoposto a terapie specifiche ma l'ansia e l'angoscia sono cresciute di pari passo ai riscontri clinici per le disfunzioni al cuore, per i gravi disturbi alla circolazione e i problemi con la coagulazione del sangue. Parti del suo corpo hanno generato cancrena e sono state amputate. I medici sono stati costretti a portargli via le gambe e alcune dita delle mani.

L’ex stella russa del pattinaggio sul ghiaccio è in condizioni disperate.

Ma non è bastato per aiutarlo. Kostomarov è in terapia intensiva: per la gravissima insufficienza respiratoria e cardiaca è stato necessario ricorrere alla procedura di saturazione artificiale del sangue con l'ossigeno ECMO, che viene utilizzata in casi di emergenza quando il paziente è in pericolo di vita. Polmoni e cuore sono in buona sostanza messi a riposo supplendo con in macchinari alla funzione ventilatoria e di pompa. È l'estremo tentativo di salvarlo tenendolo attaccato a una macchina, nella speranza (molto flebile) che riesca a riprendersi.

Le condizioni di salute di Kostomarov sono precipitate durante le recenti vacanze di Capodanno, dopo essersi esibito nello spettacolo sul ghiaccio ("Il mago di Oz") di Ilya Averbukh (medaglia d'argento a SaltLake City nel 2022) e in altri show realizzati all'aperto e con temperature polari (-25 gradi). Ha avuto un malore, la febbre molto alta e uno stato di salute nel complesso preoccupante suggerirono il trasferimento in ospedale. Da allora è come se il suo corpo si stesse disintegrando un poco alla volta.

Leggenda. Non c'è altro modo per definire l'ex pattinatore russo che in carriera è stato tanto forte quanto raffinato ed elegante nelle figure e negli esercizi effettuati sulle piste di ghiaccio: ha conquistato due medaglie d’oro ai Mondiali (nel 2004 e nel 2005), tre medaglie d’oro agli Europei piazzando un filotto di successi (2004, 2005, 2006), infilando al collo anche l'oro alle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 in coppia con la connazionale Tatiana Navka.

Chiusa l'attività agonistica, Kostomarov ha continuato a coltivare la propria passione deliziando il pubblico negli spettacoli che lo hanno visto protagonista. L'ultimo dei quali è stato il suo canto del cigno.