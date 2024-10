video suggerito

La moglie di Zielinski dopo qualche settimana di Inter: “Al Nord piove sempre” La moglie di Piotr Zielinski, Laura Slowiak, ha fatto un post su Instagram per sottolineare la differenza climatica tra Milano e Napoli: “Qualcuno ha detto che al Nord piove sempre, aveva ragione”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

14 CONDIVISIONI condividi chiudi

Piotr Zielinski lo sapeva: trovare spazio nel centrocampo dell'Inter, il terzetto scolpito con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan (anche se quest'ultimo va per le 36 primavere), sarebbe stato molto difficile. Ed infatti i numeri di inizio stagione del polacco sono alquanto scarni: solo 68 minuti nelle prime sette giornate di campionato, meglio in Champions, dove il turnover di Inzaghi gli ha concesso 156 minuti nelle prime due partite. Anche la moglie di Piotr, Laura Slowiak, dal canto suo sapeva qualcosa, ma a proposito di tutt'altro: l'avevano avvisata che sarebbe andata a vivere in un posto molto piovoso ed oggi – tre mesi dopo l'annuncio ufficiale del trasferimento all'Inter – ha raccolto dati a sufficienza per confermarlo sui social.

Il post della moglie di Zielinski: "Al Nord piove sempre"

Laura ha postato una storia su Instagram con un breve video in cui si trova in macchina mentre sta piovendo: "Qualcuno ha detto che al Nord piove sempre, aveva ragione", ha scritto a corredo delle immagini. La moglie di Zielinski ha dunque constatato la differenza climatica tra Milano e Napoli, dove aveva trascorso assieme all'ex centrocampista azzurro i precedenti otto anni, festeggiando lo storico terzo Scudetto del 2022.

Ls storia Instagram di Laura Slowiak, moglie di Piotr Zielinski

Negli ultimi mesi di permanenza sul Golfo, Zielinski aveva deciso di non rinnovare il contratto col club azzurro, essendo prima tentato e poi convinto dall'offerta dell'Inter, che gli ha assicurato un ingaggio da 4,5 milioni netti fino al 2028, quando avrà 34 anni. Una proposta neanche avvicinabile – sia come cifra che come orizzonte temporale – dal Napoli. Piotr e Laura si sono peraltro lasciati benissimo con la città partenopea e la sua gente, come ha spiegato la moglie del calciatore con un bellissimo post lo scorso 1 settembre.

"Napoli bella Napoli. Vorrei ringraziarti di tutto, chi mi conosce sa che amo davvero questa città e la scelgo sempre, ma amo di più mio marito e sostengo le sue scelte – ha scritto la moglie di Zielinski – Ho pianto qui 8 anni fa quando sono venuta per la prima volta e piango ancora oggi. Qui ci sono successe solo cose belle. Qui resta casa nostra e verrò a trovarla ogni volta che potrò. Grazie".