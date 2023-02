Amputate le gambe al campione olimpico Kostomarov: “Si lotta per salvargli le mani” La leggenda dello sport russo Roman Kostomarov sta vivendo un vero e proprio incubo. La sua situazione è estremamente complicata.

A cura di Marco Beltrami

Le ultime notizie provenienti dallo sport russo raccontano la triste vicenda di Roman Kostomarov. La leggenda del pattinaggio e della danza sul ghiaccio, sta vivendo un momento a dir poco difficile. Le sue condizioni complicate di salute hanno spinto i medici ad un provvedimento drastico: gli sono state amputate entrambe le gambe, e potrebbe non essere finita qui purtroppo.

Roman Kostomarov ha scritto pagine storiche del pattinaggio sul ghiaccio. L’ex danzatore classe 1977 in carriera ha collezionato una serie di medaglie d’oro, in tutti i palcoscenici più importanti. Doppio trionfo ai mondiali nella danza sul ghiaccio in coppia con Tatiana Navka e tris poi di medaglie del metallo più prezioso agli Europei, oltre che a tre Grand Prix. La coppia ha vinto anche un oro olimpico in occasione dei Giochi di Torino nel 2006. Ritiratosi poi dalle competizioni, Kostomarov non ha rinunciato alla sua passione ma è rimasto sulla scena, partecipando a numerosi e prestigiosi spettacoli sul ghiaccio.

E proprio uno di questi, stando alle ricostruzioni dei quotidiani russi, sarebbe stato fatale per le sue condizioni di salute. Il 10 gennaio scorso, l'ex campione è stato ricoverato in ospedale con una polmonite, prima di prendere parte allo spettacolo sul ghiaccio di Ilya Averbukh. Nei giorni precedenti, si era comunque esibito in condizioni difficili all'aperto con temperature molto basse. Nonostante non si sentisse bene, Kostomarov si sarebbe anche recato anche presso uno stabilimento balneare, non pensando che la sua situazione fosse comunque così grave.

E invece ecco il peggioramento improvviso con il trasferimento in un ospedale di Kommunarka dove il pattinatore è stato collegato alle macchine per la ventilazione polmonare artificiale e all'ECMO (utilizzato in casi di grave insufficienza respiratoria). Senza questi strumenti Roman non sarebbe sopravvissuto. Purtroppo però i medici hanno dovuto fare i conti con dei gravi problemi circolatori che sono culminati nella morte di alcuni tessuti: la situazione delle gambe è sembrata irrecuperabile, anche alla luce delle inevitabili conseguenze del lungo trattamento con la macchina ECMO. Per questo è stato necessario amputare parti di entrambe le gambe. Purtroppo questa soluzione drastica è stata necessaria per salvare la vita del campione, che stando al media russo Mash potrebbe subire la stessa sorte alle mani

Una fonte vicina alla famiglia, che per ora non ha né confermato né smentito le voci, ha rivelato a TASS: "Si lotta per le mani. Le condizioni generali stanno migliorando. Ma continua ad essere in terapia intensiva sotto lo stretto controllo dei medici", a sottolineare come la situazione sia ancora molto delicata. L'ex allenatrice russa Tatyana Tarasova si è rivelata molto pragmatica, sottolineando la necessità di fare tutto il possibile per tenere in vista l'ex icona dello sport russo: "Non è una domanda, è una questione di salute. La cosa principale è sopravvivere in questa difficile lotta contro la malattia".