Kostomarov comunica con i parenti, ma il pericolo non è scongiurato: si temono altre amputazioni Le condizioni generali di Roman Kostomarov sono in leggero miglioramento, ma i medici non abbassano la guardia. Nuove indiscrezioni sulla situazione attuale dopo le amputazioni e gli ictus.

A cura di Marco Beltrami

La vita di Roman Kostomarov è stata letteralmente stravolta. Il pattinatore sul ghiaccio russo ha vissuto questi primi mesi del 2023 ricoverato in terapia intensiva, dopo le gravi complicazioni arrivate a seguito delle cure per la polmonite bilaterale. Le ultime notizie sono di carattere molto diverso rispetto a quelle delle scorse settimane, ma non bisogna abbassare la guardia con i medici che tengono il 46enne sotto costante controllo medico e anche psicologico.

Già perché oltre alle condizioni fisiche, dopo l'amputazione dei piedi e di alcune dita della mano, bisogna fare i conti anche con lo shock del risveglio dal coma farmacologico per Kostomarov. Quest'ultimo infatti dovrà a poco a poco metabolizzare la sua nuova condizione, supportato oltre che dalla presenza della moglie e della mamma anche da quella dei cosiddetti specialisti della psiche. E pensare che proprio lui aveva minimizzato i primi segnali di malessere, allenandosi per il suo fortunatissimo spettacolo sul ghiaccio, anche con la febbre. Una leggerezza che ha pagato a prezzo carissimo.

A fare il punto dell'attuale situazione di Kostomarov ci ha pensato l'agenzia di stampa russa TASS, che ha voluto sgombrare il campo dalle tante indiscrezioni e fughe di notizie degli ultimi giorni parlando di "dinamiche positive". Una fonte infatti ha rivelato, che l'ex campione olimpico dei Giochi di Torino 2006, e plurimedagliato ai campionati mondiali ed europei riesce ad interagire con i suoi parenti. Una buona notizia senza dubbio per l'ex atleta che seppur a fatica comunica dunque con i pochi affetti ammessi nel reparto.

Kostomarov sul primo posto del podio

Attenzione però perché il rischio di nuovi guai è sempre dietro l'angolo. La necrosi, che già in passato si era sviluppata a seguito dei trattamenti per la ventilazione polmonare artificiale e dell'ECMO (utilizzato in casi di grave insufficienza respiratoria), si è in parte riproposta. Ancora una volta ha colpito uno degli arti, e la mano sinistra.

Al momento stando alla TASS "non si parla ancora di operazione", però come si suol dire si naviga a vista con l'ex atleta che non è al corrente di questo rischio. Potrebbe essere necessaria una scelta drastica per evitare che la sepsi, si espanda. Nel frattempo sono emersi nuovi particolari sulle conseguenze degli ictus, che hanno colpito Kostomarov nei giorni più critici: secondo il sito Life.ru, Roman avrebbe problemi anche ad un occhio, con gravi problemi alla vista.