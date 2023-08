Jacobs oggi ai Mondiali di Atletica: a che ora corre e dove vederlo in diretta TV e streaming Marcell Jacobs torna alle gare ai Mondiali di Atletica. Il campione olimpico dei 100 metri sabato 19 disputerà le batterie e domenica 20 agosto sarà in pista per le semifinali e la finale dei Mondiali 2023.

A cura di Alessio Morra

Iniziano oggi a Budapest i Mondiali di Atletica 2023. L'Italia ha tante ambizioni, sono diversi gli atleti azzurri che sperano di arrivare in zona medaglia. La stella più luccicante è Marcell Jacobs, il campione olimpico dei 100 metri, sarà in pista già oggi. Jacobs ha disputato una sola gara in questa stagione e nessuno realmente conosce le sue condizioni. Lui stesso alla vigilia ha parlato delle difficoltà che ha vissuto e dei suoi problemi fisici. La finale dei 100 si terrà domenica 20 agosto e il bresciano spera di essere tra i magici otto che correranno nella gara che decreterà l'uomo più veloce del mondo.

A che ora corre Marcell Jacobs oggi ai Mondiali di Atletica

Il campione di Tokyo 2020, nonché vincitore dell'oro nella staffetta, ha vissuto due annate molto tribolate, a causa di problemi muscolari, anche se comunque nel 2022 è riuscito ad aggiudicarsi la medaglia d'oro agli Europei. Ma ai Mondiali fu costretto a dare forfait in semifinale. Il 2023 è stato complicato. Ha disputato una sola gara nell'appuntamento di Parigi della Diamond League, chiudendo in 10.21, un tempo altissimo per un fenomeno come lui.

Per arrivare a giocarsi la medaglia d'oro Jacobs deve disputare però due turni di qualificazione. Il primo è in programma oggi esattamente alle ore 19:43, quando è in programma la sua batteria. Se riuscirà a superarla si qualificherà per le semifinali che si disputeranno domenica 20 agosto, orario d'inizio le 16:35.

Mentre la finale dei Mondiali di Budapest dei 100 metri è in programma sempre domenica 20 esattamente alle ore 19:10. Mai come in questo caso chi vorrà seguirla non potrà collegarsi con ritardo, perché in meno di dieci secondi sarà tutto finito.

Dove vedere la gara di Jacobs in diretta TV in chiaro e in streaming

Jacbos corre dunque sabato 19 nelle batterie e domenica 20 agosto prima nella semifinale e poi (si spera) nella finale. Tutte le gare del campione olimpico si potranno seguire in diretta sia in TV che in streaming. In chiaro sarà la Rai a trasmettere tutto su Rai 2. Ma i Mondiali di Atletica in TV si seguono anche su Sky e su Eurosport. Lo streaming è disponibile dunque sia in chiaro, con raiplay.it, che a pagamento tramite Sky Go, NOW, DAZN, Eurosport e Discovery+.