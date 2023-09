Italia perfetta agli Europei di volley maschili, batte la Serbia 3-0: azzurri a punteggio pieno L’Italia domina contro la Serbia e si porta a punteggio pieno nel girone: il 3-0 finale è una vera prova di forza degli azzurri.

A cura di Ada Cotugno

Dopo le vittorie per 3-0 contro Belgio ed Estonia nelle prime due partite giocate nella fase a girone l'Italia trova il tris anche con la Serbia, il vero big match di questa fase degli Europei di volley maschili. Anche questa volta gli azzurri chiudono con il punteggio di 3-0 con una prova di forza incredibile che impreziosisce un cammino fin qui quasi perfetto.

Nel primo parziale i ragazzi di Ferdinando De Giorgi partono a razzo, con Michieletto e Russo che guidano tutta la squadra. Lo testimonia il 25-15 finale, un risultato chiaro che è soltanto l'antipasto della seconda serata perfetta di questo torneo. Anche nel secondo set l'Italia mantiene alta la sua asticella.

Per tutta la partita la Serbia non rappresenta mai un vero pericolo: nonostante il grande valore dell'avversario gli azzurri non si scompongono e continuano a seguire il loro cammino, fin qui impeccabile. La partita si chiude al terzo set, culmine di una vera e propria prova di forza che spalanca le porte all'Italia per questa competizione dove il pass per gli ottavi di finale è praticamente già staccato.

La nazionale incontrerà Svizzera e Germania ad Ancona nelle prossime due partite del girone che serviranno per certificare il grande momento di forma vissuto da tutti i protagonisti. L'Italia rispetta pienamente le previsioni della vigilia e si conferma come una delle squadre favorite per la vittoria finale, in una competizione che può regalare tante gioie ai ragazzi di coach De Giorgi.

Gi azzurri si prenderanno qualche giorno di pausa dopo aver salutato Perugia: il prossimo appuntamento sarà il giorno 4 settembre alle 21:15 contro la Svizzera, seguito poi dall'incontro con la Germania in programma due giorni dopo alla stessa ora, l'ultimo della prima fase di questi Europei dove l'Italia vuole diventare una delle grandi protagoniste.