L’Italia fa due su due agli Europei volley maschile: Estonia annichilita con un 3-0 senza storia

A cura di Vito Lamorte

L'Italia non lascia scampo all'Estonia e fa due su due agli Europei di volley maschile. Troppo forte la squadra di Fefé De Giorgi per gli avversari, che vince per 3-0 (25-17, 25-22, 25-19) il secondo match dopo aver battuto il Belgio all'esordio e si candida sempre di più ad avere un ruolo da protagonista in questo torneo da.

La Nazionale, che è campione in carica, si è trasferita da Casalecchio di Reno al PalaBarton di Perugia ma il risultato è sempre lo stesso: una squadra forte e concentrata, che non si concede mai attimi di distrazione o cali di tensione.

L'Italia ha condotto fin dal primo punto e si è dimostrata concentrata al servizio e in ricezione con Giannelli, abile a distribuire per i suoi attaccanti, e il duo Lavia–Romanò.

Nel secondo parziale gli Azzurri abbassano un po' il ritmo e gli avversari ne approfittano, portando a +4 sull'11-15. Da quel momento non c'è stata più storia anche in virtù dell'ingresso di Rinaldi al posto di Michieletto. Il turno al servizio del giovane schiacciatore di Modena regala il break del sorpasso e dell'allungo. Sempre sugli scudi Romanò, sempre preciso nei momenti più complicati della frazione.

Nessun inconveniente anche nel terzo set, quando i ragazzi di De Giorgi non hanno lasciato spazio a incomprensioni e non hanno avuto problemi a chiudere la sfida in ampio anticipo.

Un match a senso unico, fatta eccezione per la prima parte del secondo set, i campioni d'Europa in carica hanno dimostrato la loro forza per l'ennesima volta e sono a punteggio pieno nella Pool A.

Le statistiche. 8 ace e 12 muri complessivi, in una partita che premia come miglior marcatore Yuri Romanò a quota 18 punti. Doppia cifra anche per Daniele Lavia a quota 13, mentre tra gli estoni sono da segnalare i 15 punti di un convincente Oliver Venno.

Gli Azzurri di De Giorgi saranno in campo già domani sera contro la Serbia per il terzo match del girone A.