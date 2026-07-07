Il bronzo olimpico Pizzolato condannato a 5 anni e 4 mesi di carcere per lo stupro di gruppo di una turista

Il Tribunale di Trapani ha condannato in primo grado Antonino Pizzolato, bronzo olimpico nel sollevamento pesi, a 5 anni e 4 mesi per violenza sessuale di gruppo ai danni di una turista finlandese. Stessa pena per gli altri tre imputati.

Antonino Pizzolato è stato condannato in primo grado a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Trapani nei confronti del pesista azzurro, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi. La stessa pena è stata inflitta anche agli altri tre imputati nel processo: Davide Lupo, Claudio Tutino e Stefano Mongiovì.

La vicenda riguarda la denuncia presentata da una turista finlandese, che all'epoca dei fatti aveva 27 anni. Secondo quanto ricostruito nel procedimento, gli episodi contestati risalgono alla notte tra il 21 e il 22 luglio 2022 a Trapani, all'interno di un residence dove la donna si era spostata dopo una serata trascorsa tra il centro storico e alcuni locali della movida sul lungomare.

Il collegio del Tribunale di Trapani, presieduto dal giudice Franco Messina, ha riconosciuto la responsabilità degli imputati e ha disposto anche il risarcimento dei danni in favore della giovane, costituita parte civile nel processo. La Procura aveva chiesto una condanna a 10 anni per tutti e quattro gli imputati.

Secondo l'accusa, la turista era in vacanza in Sicilia con due amiche. Dopo aver conosciuto il gruppo durante la serata, si era poi spostata con loro in una struttura ricettiva. Nel corso del dibattimento è stato ricostruito che la donna avrebbe chiesto la cancellazione di un video girato con il cellulare da uno degli imputati. Da quel momento, secondo la contestazione accolta dal Tribunale, si sarebbero consumati gli abusi terminati soltanto nel momento in cui ha chiesto di essere riaccompagnata nell'hotel in cui soggiornava insieme alle amiche.

In aula la giovane ha inoltre raccontato di essersi addormentata su un divano e di essersi poi risvegliata in stato di paura e shock. Il giorno successivo si era rivolta ai carabinieri per denunciare quanto accaduto. Le difese degli imputati avevano sostenuto la tesi del consenso, facendo riferimento anche al video girato con il cellulare. Una tesi che non è stata accolta nella sentenza di primo grado.

Antonino Pizzolato, originario di Castelvetrano e atleta delle Fiamme Oro, è uno dei nomi più noti del sollevamento pesi italiano. Ha conquistato il bronzo olimpico a Tokyo 2020 nella categoria 81 kg e poi a Parigi 2024 negli 89 kg. Il processo si è chiuso in primo grado con la condanna a 5 anni e 4 mesi per lui e per gli altri tre imputati. I legali hanno annunciato ricorso in appello.