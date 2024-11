video suggerito

Antonino Pizzolato a processo per violenza sessuale: è accusato di aver abusato di una turista Pizzolato è accusato di violenza sessuale di gruppo aggravata: avrebbe violentato una turista finlandese a Trapani nell'estate di due anni fa, il 4 dicembre comincerà il processo.

A cura di Ada Cotugno

Antonino Pizzolato è accusato di violenza sessuale nei confronti di una turista finlandese: la medaglia di bronzo nel sollevamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 è al centro di un caso gravissimo avvenuto nell'estate di due anni fa assieme ad altri tre imputati. Il prossimo 4 dicembre comincerà il processo che lo vedrà coinvolto in seguito alla denuncia di una donna per violenza sessuale di gruppo aggravata.

La denuncia per violenza

I casi risalgono all'estate di due anni fa. La vittima è una turista finlandese di 27 anni che oggi si è presentata al tribunale di Trapani per dare la sua versione dei fatti: il 22 luglio 2022 sarebbe stata aggredita dai quattro uomini, tra i quali anche Pizzolato, che l'avrebbero violentata in un residence sul lungomare della città siciliana dopo una serata. La donna, paralizzata dalla paura, ha provato a fermare i suoi aggressori ma non è riuscita a divincolarsi.

Secondo l'accusa la turista stava partecipando a una serata e sarebbe stata allontanata dalle due amiche che erano con lei. Fatto questo, i quattro uomini l'avrebbero portata in un residence situato a poca distanza dal locale dove alloggiava uno di loro: avrebbero poi avuto rapporti sessuali non consensuali con la donna che poi ha raccontato tutto.

Ora Pizzolato rischia grosso, dato che il pubblico ministero contesta agli imputati l'aggravante di aver compiuto il reato approfittando dello stato psicofisico della vittima, incapace di opporre resistenza e in stato di "inibizione mentale". Il prossimo 4 dicembre la medaglia di bronzo dovrà presentarsi a Trapani per il processo.