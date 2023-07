Hulk Hogan da urlo, può sfidare “La Montagna” di Game of Thrones: “A 69 anni fa invidia ai 30enni” Hulk Hogan a 69 anni ha sfoderato un fisico eccezionale figlio di un allenamento molto duro e di una dieta rigida. Potrebbe tornare sul ring per un confronto molto suggestivo.

A cura di Marco Beltrami

Come sta Hulk Hogan? Nei mesi scorsi si è parlato a lungo delle condizioni della leggenda del Wrestling dopo che si erano diffuse notizie sui suoi problemi di deambulazione. Le immagini di lui a spasso con il bastone avevano fatto pensare a problemi alla schiena e alle gambe, smentiti però dal diretto interessato. Nelle ultime ore però ecco l'indiscrezione che sembra fugare ogni dubbio, con la prospettiva di un clamoroso ritorno sul ring.

Il carismatico wrestler capace di fare la storia della WWE (è stato inserito nella hall of fame) anche grazie ai suoi trascorsi nel cinema e nella TV, potrebbe dunque essere pronto ad un nuovo combattimento eccezionale, forse l'ultimo della sua carriera. Dopo 35 anni di onorata attività, nel 2012 Hogan ha alzato bandiera bianca anche a causa dei problemi legati ai tanti infortuni che lo hanno costretto a numerosi interventi chirurgici. Nell'ultimo periodo però il 69enne ha deciso di rimettersi in forma.

Grazie ad una dieta speciale, e ad un allenamento serrato, Hulk ha perso circa 40 chili. Consumando cibi biologici, con acqua a volontà, l'ex campione si è rimesso in tiro anche grazie al ricorso quotidiano alla palestra. L'editore della rivista Muscle and Health Danni Levy ha incontrato infatti Hogan rimanendo stupito dalla sua condizione fisica. A Sun Sport ha dichiarato: "Hulk era in una forma incredibile. Mi ha raccontato di come si allena ancora sei giorni alla settimana e si attiene a una dieta molto rigorosa".

Ecco allora la proposta bizzarra, ovvero quella di un combattimento contro i vincitori del premio di "uomo più forte del mondo", Eddie Hall e Hafthor Bjornsson, quest'ultimo noto per aver interpretato il personaggio de "La montagna" in Game of Thrones e reduce da un brutto infortunio. Danni è fiduciosa che Hulk Hogan darebbe filo da torcere ad entrambi: "Eddie e Thor sono entrambi super forti e le loro dimensioni non possono essere eguagliate, ma quando si tratta di estetica, Hulk potrebbe far vergognare la maggior parte dei trentenni. Il wrestling è tutto incentrato sulla tecnica e mi piacerebbe vedere Eddie o Thor sfidare Hulk, sarebbe sicuramente un match interessante!".

La sfida è stata lanciata dunque.e manca solo l'ok, con Hogan che potrebbe dire di sì a questa curiosa sfida da record: "Molte persone sostengono che il wrestling fosse tutta una pantomima, ma Hulk ha subito venticinque interventi chirurgici negli ultimi dieci anni per dimostrare che si sbagliavano. Abbiamo visto pugili combattere star delle MMA e abbiamo visto uomini forti passare al pugilato, ma dobbiamo ancora vedere un wrestler veterano sfidare un uomo forte. Prepariamoci ad entusiasmarci".