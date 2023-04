L’uomo più forte del mondo si strappa il pettorale sollevando 252 kg: il rumore è scioccante Le immagini e il sonoro del video lasciano col fiato sospeso: Bjornsson dà il via libera ai collaboratori perché gli lascino tra le mani il bilanciere, pochi secondo dopo “The Mountain” di Game of Thrones grida e chiede aiuto.

Il grave infortunio subito da Hafthor Julius Bjornsson durante l’esecuzione del sollevamento record su panca a distensione.

Il muscolo pettorale sinistro si è staccato dall'osso. L'urlo di dolore emesso da Hafthor Julius Bjornsson è stato tremendo. L'uomo più forte al mondo s'è procurato quella lesione molto grave provando a sollevare un bilanciere caricato fino a 252,5 chili: voleva battere il record personale di sollevamento distenso sulla panca, vi è rimasto bloccato e ha avuto bisogno dell'intervento medico per trarsi d'impaccio da quella situazione raccapricciante. La sequenza video gela il sangue nelle vene, quasi è possibile sentire quel "tac" improvviso, quel rumore sordo del cedimento della muscolatura.

Bjornsson è un volto molto noto in TV: gli appassionati del Trono di Spade (Game of Thrones) hanno imparato a conoscerlo nell'interpretazione di ‘The Mountain' Gregor Clegane. Nemmeno lui è indistruttibile a giudicare da quanto gli è accaduto come diretta conseguenza di spingersi oltre ogni limite fisico personale. Questa volta il suo non ha retto allo stress delle forti sollecitazioni e s'è strappato il pettorale.

L’espressione sofferente e preoccupata di ’The Mountain’: l’uomo più forte del mondo s’è procurato una lesione muscolare.

Le immagini lasciano col fiato sospeso: si tratta di pochi secondi ma rendono bene l'idea di quel che è successo. Bjornsson dà il via libera ai collaboratori perché gli lascino tra le mani il bilanciere, pochi secondo dopo grida e chiede aiuto. Terribile davvero.

Qualcosa del genere gli era accaduta a novembre scorso quando ha rischiato di farsi molto male per un incidente col bilanciere sotto il suo castello di Thor Power Gym, l'impalcatura che gli permette di eseguire esercizi da "uomo più forte del mondo" esibendo una forza incredibile anche con i muscoli delle gambe.

Nel 2020 Bjornsson aveva siglato il nuovo primato iridato di stacco dopo aver sollevato 501 chilogrammi. Oggi è tornato a un'altra passione: il power-lifting, una disciplina sportiva agonistica che vede ogni atleta impegnato nel sollevamento del massimo peso possibile in tre esercizi (squat, panca piana, stacco da terra). L'aveva accantonata per un paio di anni per infilare i guantoni e dedicarsi al pugilato, poi è tornato all'antico amore con un obiettivo: battere i record mondiali nel mondo del Powerlifting.

Nel corso della sua carriera, oltre che il ruolo di attore, The Mountain è stato anche un giocatore di pallacanestro professionista (basket Reykjavík e basket FSu Selfoss), ha vinto il titolo Europe's Strongest Man per 5 volte, il World's Strongest Man, la Strongman Champions League per 3 volte, il Jón Páll Sigmarsson Classic (ovvero l'uomo più forte d'Islanda per 10 volte) e l'Arnold Strongman Classic (per 3 edizioni).