Egonu rinuncia alle qualificazioni olimpiche con l’Italia: scoppia un nuovo caso per le azzurre Dopo la delusione degli Europei di volley femminile l’Italia perde ancora Paola Egonu: non ci sarà per le qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024.

A cura di Ada Cotugno

Il giorno dopo la delusione brucia ancora di più e si porta dietro scorie che potrebbero tormentare l'Italia del volley anche in vista delle prossime Olimpiadi. Dopo l'eliminazione in semifinale arrivata per mano della Turchia, le azzurre sono tornate a casa dagli Europei a mani vuote in seguito alla sconfitta contro l'Olanda nello spareggio per la medaglia di bronzo.

Un 3-0 che fa male, una nazionale irriconoscibile rispetto alle prime uscite che l'avevano incoronata come una vera schiacciasassi. E il day after è accompagnato anche da grandi polemiche e da un nuovo caso che riguarda Paola Egonu, stella di questa squadra lasciata tante volte in panchina da coach Mazzanti.

La stella dell'ItalVolley si era allontanata dalla nazionale già nel 2022, dopo aver subito alcuni insulti razzisti, ma per gli Europei è ritornata in campo (sebbene non da titolare nonostante il suo grande talento). La vera notizia però è che Egonu non parteciperà al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Dal prossimo 16 settembre l'Italia lotterà per strappare il pass, ma senza la sua star. La delusione dell'ultimo torneo è enorme, così come le critiche che le sono piovute addosso e che l'hanno portata a prendere una nuova decisione destinata a far discutere molto nelle prossime settimane.

La sua assenza era nell'area, ma solo nel pomeriggio di oggi è stata confermata. Le azzurre voleranno a Lodz senza di lei, in una missione dura ma non impossibile. Le ragazze del volley dovranno affrontare USA, Polonia, Germania, Thailandia, Corea del Sud, Colombia e Slovenia, sperando di rientrare fra le prime due classificate per la qualificazione diretta alle prossime Olimpiadi. Altrimenti dovranno incrociare le dita e sperare nel ranking che comunque sorride alla nazionale azzurra in questo momento.

La notizia però è che Egonu non ci sarà e non è possibile sapere se nell'anno che ci condurrà verso Parigi 2024 la sua frattura con la nazionale possa essere risanata.