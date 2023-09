Disfatta Italia, sfuma il terzo posto agli Europei di volley femminile: Olanda medaglia di bronzo Una deludente Italia perde nello spareggio per il terzo posto contro l’Olanda: niente medaglia di bronzo per le azzurre in questi Europei di volley.

A cura di Ada Cotugno

Fallisce l'impresa per l'Italia agli Europei di volley femminile: le azzurre tornano a casa a mani vuote dopo la sconfitta nella finalina con l'Olanda che metteva in palio la medaglia di bronzo. Dopo un cammino impeccabile cominciato nella fase a gironi, le ragazze di coach Mazzanti hanno perso l'imbattibilità nella semifinale contro la Turchia.

E anche in questo spareggio per il terzo posto la sorte non ha sorriso alle ragazze della nazionale di volley. Nel primo set non riesce la rimonta e l'Italia si è ritrovata a inseguire l'Olanda per quasi tutto il primo parziale, chiuso con il risultato di 23-25 che non ha portato sensazioni positive.

Nel secondo set il ct Mazzanti non è riuscito a riportare la fame e la grinta che hanno caratterizzato la squadra nelle prime uscite di questo torneo, dominate dal primo all'ultimo istante. Anche nella seconda parte di gara l'Italia è costretta sempre a rincorrere, cercando di tenere il passo delle avversarie con molta fatica. Il 26-27 finale lascia grande amaro in bocca prima del terzo set, quello in cui non è arrivato anche la tanto attesa rimonta.

Nelle ultime battute dello spareggio per la medaglia di bronzo le azzurre cedono definitivamente chiudendo 20-25. Ormai è troppo tardi per sognare la clamorosa ripresa: la prestazione dell'Italia è stata opaca e deludente, irriconoscibile rispetto a quelle offerte nel grande cammino di questi Europei dove Sylla e compagne sono riuscite a essere a tratti dominanti contro ogni squadra.

L'Olanda torna a casa stringendo la medaglia di bronzo meritatamente, mentre per le ragazze di Mazzanti non resta che concentrarsi sul torneo di qualificazione per le prossime Olimpiadi, un obiettivo da non lasciarsi sfuggire a tutti i costi dopo la grande delusione di questi Europei che potevano regalare un finale completamente diverso.