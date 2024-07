video suggerito

Italia qualificata agli Europei femminili 2025, poker alla Finlandia e pass per la fase finale L’Italia si qualifica alla fase finale degli Europei femminili del 2025 in Svizzera grazie alla vittoria per 4-0 sulla Finlandia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

L’Italia si qualifica alla fase finale degli Europei femminili del 2025, che si disputeranno in Svizzera, grazie alla vittoria per 4-0 sulla Finlandia. Nell’ultimo match valevole per il gruppo 1 della Lega A le Azzurre hanno rifilato un poker firmato da Beccari, Giugliano e Cambiaghi allo stadio Druso di Bolzano.

Dopo il pareggio a reti per 0-0 con l’Olanda nell'ultima uscita, le ragazze allenate da Andrea Soncin hanno avuto la meglio in maniera netta e si sono guadagnate un posto per il torneo continentale del prossimo anno da prime nel girone.

L'Italia ha sbloccato la gara con un gol di Chiara Beccari al 21′ del primo tempo su assist di Manuela Giugliano dalla destra: colpo di testa furtivo dell’attaccante su uscita errata di Tamminen e Azzurre in vantaggio. Il raddoppio vede ancora Giugliano protagonista, ma questa volta si mette in proprio con un’azione personale apprezzabile di Giacinti alla mezz'ora. Michela Cambiaghi nella ripresa ha segnato il terzo gol con un mancino potente e preciso dopo una splendida combinazione con Cantore. Nel finale l'autorete di Sallstrom ha chiuso il tabellino.

Il presidente FIGC, Gabriele Gravina, ha elogiato la qualificazione della Nazionale femminile: "Che gioia le Azzurre. Il successo di oggi rappresenta il coronamento di una serie di prestazioni straordinarie in un girone di qualificazione a Euro 2025 molto complicato. Il percorso di crescita avviato con la scelta di Soncin quale Commissario tecnico della Nazionale è stato inarrestabile e ha portato le Azzurre stabilmente tra le più forti in Europa. Complimenti a lui, al suo staff e soprattutto alle ragazze che con qualità, professionalità e carattere hanno scritto una pagina bellissima di calcio italiano".

Tabellino di Italia-Finlandia

RETI: 21′ Beccari, 31′ Giugliano, 74′ Cambiaghi, 89′ Sallstrom aut.

ITALIA: Giuliani; Lenzini, Salvai, Linari, Di Guglielmo; Giugliano (dal 64′ Dragoni), Caruso (dal 78′ Severini), Greggi; Bonansea (dal 64′ Bergamaschi), Giacinti (dal 64′ Cantore), Beccari (dal 53′ Cambiaghi 7). Allenatore: Andrea Soncin.

FINLANDIA: Tamminen; Koivista, Kuikka, Nystrom, Siren, Sevenius (dal 46′ Hartikanien); Alane (dal 56′ Ahtinen), Oling, Summanen (dall’80’ Kollanen), Lindstrom (dal 46′ Sallstrom); Rantala. Allenatore: Marko Saloranta.